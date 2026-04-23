WTA Madrid: Sabalenka e Swiatek, esordio ok. Aryna deve sudare, Iga passeggia

Al WTA 1000 di Madrid, ottima partenza per la numero uno del mondo che mette in riga Peyton Stearns dopo un inizio di match molto combattuto (7-5 6-3). Bene anche Iga Swiatek che parte decisamente più in discesa e si impone 6-1 6-2 sulla qualificata Daria Snigur.

[1] A. Sabalenka b. P. Stearns 7-5 6-3

La numero 1 del mondo inizia la difesa del titolo e la sua stagione sulla terra battuta imponendosi su Peyton Stearns 7-5 6-3. Il match è molto combattuto, soprattutto nel primo parziale, ma come sempre la bielorussa non concede possibilità. La statunitense, attuale numero 43 del mondo, impara questa lezione a proprie spese nel secondo turno del WTA 1000 madrileno. Ai sedicesimi Aryna sfiderà la testa di serie numero 29, Jaqueline Cristian. Le due tenniste si sono già incontrate una volta in questa stagione, a Indian Wells, dove Sabalenka ha trionfato in due set.

Dopo dieci game all’insegna dell’equilibrio, Sabalenka mantiene il servizio e strappa la battuta all’avversaria, chiudendo il primo parziale 7-5. Il secondo set parte con la numero 1 del mondo in svantaggio 1-2, ma la gioia dell’americana è destinata a decadere perché da quel momento la bielorussa le concederà un solo altro game in tutto l’incontro. Sabalenka, quindi, porta a casa la terza vittoria in altrettanti scontri diretti contro Stearns. Il loro precedente più recente risaliva proprio all’aprile 2025 a Madrid.

[4] I. Swiatek b. [Q] D. Snigur 6-1 6-2

È un secondo turno decisamente più semplice quello che vede Iga Swiatek eliminare la qualificata ucraina Daria Snigur in due set. La polacca, attuale n.4 del mondo, conferma il suo feeling con la terra rossa della Caja Magica – dove trionfò nel 2024 – centrando l’ennesimo successo al debutto in quella che è la sua quinta partecipazione al torneo spagnolo. Al terzo turno, la fuoriclasse di Varsavia incontrerà Ann Li, testa di serie n. 31 che ha battuto la connazionale Alycia Parks.

Il match inizia con un dominio assoluto di Swiatek, capace di portarsi rapidamente sul 4-0. Snigur prova comunque a infilarsi, costringendo la polacca ad annullare tre palle break e guadagnandosi un game. Una volta archiviato il primo parziale, la campionessa polacca vive il suo unico momento di appannamento all’inizio del secondo set, scivolando sotto 0-2. Da quel momento, però, Swiatek non lascia più scampo all’avversaria mettendo a segno i sei giochi consecutivi successivi.