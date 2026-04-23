WTA Madrid, Sabalenka: “Mi allenerò al Bernabeu dopo il torneo, se ci sarà ancora il campo”

Aryna Sabalenka passa indenne il suo primo turno al Mutua Madrid Open, anche se Peyton Stearns ha opposto – a tratti – resistenza, impedendole di sveltire la pratica, archiviata comunque in circa un’ora e trenta. La numero uno del mondo sfiderà la romena Jaqueline Cristian ai sedicesimi del ‘1000 spagnolo. Ecco cos’ha detto in zona mista dopo la vittoria:

Sabalenka: “Spero di potervi offrire qualcosa di meglio la prossima partita…”

“Non è stata una partita facile per essere la prima sulla terra battuta. È una giocatrice fantastica (Stearns, Ndr) e mi è sembrato che questo campo si adattasse perfettamente al suo gioco. Sono solo contenta di aver vinto. Forse non è stata una partita spettacolare, ma verso la fine mi sentivo molto più a mio agio in campo, quindi spero davvero di potervi offrire qualcosa di meglio nella prossima partita”.

“Le condizioni? Sembra come Stoccarda”

“Sembra come Stoccarda, giocare sulla terra battuta, ma al coperto. È diverso, ma è comunque terra battuta. Ci si abitua ai movimenti, ma lì è tutto un po’ più veloce, quindi non si avverte un grande cambiamento. E poi, venendo qui dopo Stoccarda, ci si muove meglio e questo aiuta molto ad adattarsi alle condizioni di questo posto. E oggi sono appena tornata da un nuovo inizio per me e non è andata così liscia e forse i movimenti non erano così buoni. Ma sono contenta di aver ottenuto una vittoria e domani farò solo qualche esercizio in più per assicurarmi che nella prossima partita giocherò un po’ meglio”

Bernabeu allestito per gli allenamenti, ma Aryna replica: “Magari dopo il torneo”

“Mi sarebbe piaciuto poterlo fare prima del torneo, ma al momento ho l’impressione che la superficie sarà leggermente diversa da quella che abbiamo qui sul posto. Inoltre, è uno stadio enorme, quindi è tutto al coperto, e mi sembra che ci voglia un adattamento diverso. Quindi preferisco concentrarmi su questo campo, ma mi piacerebbe poterlo fare. Magari lo farò dopo il torneo, se il campo resterà lì. Mi sembra un’esperienza davvero unica”.