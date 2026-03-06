ATP

Crampi sul match point: Berrettini come Sampras. Quanti aneddoti incredibili di Ubaldo Scanagatta

Il direttore di Ubitennis racconta un'incredibile storia parallela, da Indian Wells a San Pietroburgo. Che ricordi!

Di Redazione
1 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Matteo Berrettini - Indian Wells 2026

📹 Berrettini e Sampras: storie incredibili e parallele

Berrettini e Sampras: storie incredibili e parallele“, così recita il titolo dell’ultimo video sul canale Youtube di Ubitennis, disponibile al link qui sotto. Un video ricchissimo, che parte dalla bella vittoria di Matteo Berrettini su Adrian Mannarino, con tanto di crampi sul match point, correndo all’indietro fino a Pete Sampras. Che vinse un match simile, con gli stessi problemi, contro Andrei Chesnokov in Coppa Davis, nel 1995.

Una storia nella storia, dai crampi di Berrettini ai crampi di Sampras, dopo la Guerra Fredda. E il direttore di Ubitennis Ubaldo Scanagatta era a San Pietroburgo, più di 30 anni fa, ad assistere a quella storica finale di Coppa Davis. E, partendo dai problemi di Matteo, dalla rimonta insperata contro Mannarino, ha riavvolto il nastro fino a Pistol Pete. Situazioni diverse, Berrettini ha giocato una partita meno pesante…ma non per questo meno epica. E, tra pernottamenti incredibili, chiacchierate con personaggi storici, nel video il tennis diventa il pretesto per una bella storia.

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Venus Williams: “Io e Serena giocheremo insieme quest’anno? Andrebbe chiesto a lei”
Interviste
ATP Indian Wells: chi è Dalibor Svrcina, il quasi chirurgo del tennis che sfiderà Jannik Sinner
Personaggi
Jannik Sinner – ATP Doha 2026
Italiani in campo venerdì 6 marzo: Sinner, Musetti, Paolini, Cobolli e Berrettini. Quando e dove vederli
Italiani
WTA Indian Wells: Tagger vince la prima partita in un 1000. Bene Vekic, avanti anche Bucsa e Baptiste
WTA