Crampi sul match point: Berrettini come Sampras. Quanti aneddoti incredibili di Ubaldo Scanagatta

“Berrettini e Sampras: storie incredibili e parallele“, così recita il titolo dell’ultimo video sul canale Youtube di Ubitennis, disponibile al link qui sotto. Un video ricchissimo, che parte dalla bella vittoria di Matteo Berrettini su Adrian Mannarino, con tanto di crampi sul match point, correndo all’indietro fino a Pete Sampras. Che vinse un match simile, con gli stessi problemi, contro Andrei Chesnokov in Coppa Davis, nel 1995.

Una storia nella storia, dai crampi di Berrettini ai crampi di Sampras, dopo la Guerra Fredda. E il direttore di Ubitennis Ubaldo Scanagatta era a San Pietroburgo, più di 30 anni fa, ad assistere a quella storica finale di Coppa Davis. E, partendo dai problemi di Matteo, dalla rimonta insperata contro Mannarino, ha riavvolto il nastro fino a Pistol Pete. Situazioni diverse, Berrettini ha giocato una partita meno pesante…ma non per questo meno epica. E, tra pernottamenti incredibili, chiacchierate con personaggi storici, nel video il tennis diventa il pretesto per una bella storia.