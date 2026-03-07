ATP Indian Wells, Tiafoe: “Con il mondo sottosopra cerchiamo di trasmettere gioia”

A distanza di soli sette giorni, sarà ancora Tiafoe-Cobolli. Lo statunitense ha disputato un ottimo match d’esordio nel deserto californiano, dove ha sconfitto nettamente il connazionale Brooksby. La scorsa settimana, in Messico, si è arreso a Flavio – vincitore del medesimo torneo -, che sfiderà al terzo turno di Indian Wells. Frances ha confessato di non esser stato al 100%, dal punto di vista fisico, ad Acapulco. Forse, ha in serbo una vendetta per il tennista capitolino, uscito indenne dal testa a testa con Kecmanovic. Ecco cos’ha detto il beniamino del pubblico in conferenza stampa:

D. È la prima volta che batti Jenson. Qual è stato il segreto oggi?

Frances Tiafoe: “Il segreto resta segreto, ma è stato bello venire qui e ottenere un’altra vittoria. Ovviamente è stata una settimana fantastica ad Acapulco, ma penso che alla fine sia stato fondamentale essere aggressivo. Oggi sono stato super aggressivo. Mi sono mosso benissimo. Il movimento era davvero importante. Devo muovermi bene perché lui è bravissimo a spostarti. È stata una grande prestazione e alla fine sono contento”.

D. Sei sempre stato uno dei giocatori più bravi a coinvolgere il pubblico qui negli Stati Uniti. Qual è il tuo segreto per trasformare quell’energia in tennis positivo e vittorie?

Frances Tiafoe: “Penso che ovviamente la partita, il momento, abbiano giocato un ruolo importante. Oggi ho cercato di tenere la testa bassa e di rimanere concentrato. Lui è bravissimo a ribaltare le partite. Oggi, essendo entrambi americani, sapevo che se li avessi fatti arrabbiare, probabilmente mi avrebbero sostenuto, ma volevo solo giocare punto per punto. Penso che quando giochi contro alcuni stranieri, giocatori di alto livello, vuoi sicuramente sfruttarlo, ottenere un break e farli arrabbiare, farti sentire un po’ di più. Penso che scegliere i momenti giusti richieda anche energia, quindi scegliere i momenti giusti è fondamentale, coinvolgere il pubblico. È divertente. Alla fine è un momento fantastico”.

D. Emma Raducanu parlava dei periodi in cui non aveva un allenatore. Hai mai pensato a un periodo in cui avresti potuto fare tutto da solo e come avrebbe potuto funzionare?

Frances Tiafoe: “Beh, l’ho fatto un paio di volte solo con gli amici. Voglio dire, adesso con Mark ho un po’ un sergente istruttore. Direi che si attraversano diverse fasi. C’è stato un periodo, quando avevo la sua età, in cui non lo volevo. Ma a volte devi guardarti allo specchio e chiederti: cosa ti serve davvero, quanto lo vuoi davvero? Non voglio dire nulla su di lei, sto solo dicendo che per me è così che mi sento in questo momento. Lei è bravissima e ha tantissimo talento, ovviamente è una gran lavoratrice, è una campionessa del Grande Slam.

Penso solo che abbia bisogno di trovare qualcuno che sia davvero lì per lei, che le stia accanto nei momenti buoni e in quelli cattivi, mentre cerca di tornare al vertice, dove merita di stare. Inoltre, dirle la verità, ma anche non farle pensare che ogni sconfitta o momento sia la fine di tutto, perché ogni settimana è diversa. Non ha bisogno di cambiare il suo gioco, non ha bisogno di cambiare il suo approccio. Deve solo lavorare ogni giorno e cercare di superare il traguardo. È così brava che penso possa fare qualsiasi cosa”.

D. Sei un giocatore davvero divertente da guardare in campo. Gael Monfils ha probabilmente giocato la sua ultima partita a Indian Wells. Cosa puoi dire di ciò che ha fatto in termini di carisma e stile divertente in questo sport?

Frances Tiafoe: “Ne stavamo parlando prima. Abbiamo giocato entrambi oggi. Lui mi ha detto: ‘Amico, quando smetterò, sarai tu il protagonista, tu sarai quello che intrattiene il pubblico’. Siamo ottimi amici. In realtà siamo cresciuti insieme. Le nostre auto sono arrivate contemporaneamente, provenienti dai campi.

È proprio una leggenda. Ovviamente non è qualcosa che cerchiamo di mettere in scena.

Ci divertiamo e basta. Amiamo questo sport. Cerchiamo solo di trasmettere gioia. Ci sono così tante cose, molte persone stanno attraversando momenti difficili, il mondo è sottosopra, e poi vedi lo spettacolo e persone che fanno qualcosa che amano ad alto livello. Queste cose tornano, l’energia torna. Entrambi amiamo quello che facciamo. Veniamo da umili origini e cerchiamo solo di competere al massimo livello, mostrare quella gioia e far amare alla gente quello che facciamo. Mi mancherà tantissimo, ma resteremo comunque in contatto, quindi andrà tutto bene”.

D. Tutto sta andando per il verso giusto, ottima prestazione ad Acapulco, il match point incredibile salvato, oggi hai risolto il rompicapo Brooksby?

Frances Tiafoe: “Sì, sta iniziando a funzionare. Sta iniziando a funzionare e mi sento bene. Insomma, la settimana scorsa è stata una settimana di grande crescita. Finalmente stavo un po’ meglio, anche se non ero ancora al massimo della forma. Ad Acapulco stavo piuttosto male, ma ho deciso di lottare comunque, di farlo comunque. Mi faceva male, ma non mi importava, niente scuse. Sì, le cose stanno iniziando ad andare un po’ per il verso giusto. Ovviamente c’è stata anche un po’ di fortuna. Ma sto lavorando e si vede che si sta voltando pagina. Sono contento di dove stiamo andando. Penso che le cose stiano funzionando. Devo solo continuare così, senza accontentarmi mai. Continuare così, svegliarmi, allenarmi e farlo”.