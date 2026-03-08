Indian Wells, il programma di lunedì 9 marzo: Djokovic apre, Alcaraz in serale. Sinner in doppio

È stato pubblicato il programma del day 6 del BNP Paribas Open 2026 di Indian Wells, che non vedrà azzurri impegnati, almeno nel torneo di singolare. Il programma sullo Stadium 1 – il Centrale per intenderci – sarà aperto alle 11:00 locali (le 19:00 in Italia) da Novak Djokovic, opposto ad Aleksandar Kovacevic dopo il successo in rimonta contro Kamil Majchrzak. Non prima delle 13:00 Mirra Andreeva affronterà Katerina Siniakova, prima dello scontro tra Maria Sakkari e Iga Swiatek, remake delle finali del 2022 e del 2024, entrambe vinte dalla polacca. La sessione serale comincerà con Carlos Alcaraz–Arthur Rinderknech non prima delle 18:00 californiane, mentre si chiuderà con Marta Kostyuk ed Elena Rybakina.

Lo Stadium 2 avrà sostanzialmente gli stessi orari del Centrale. Qui si parte con la sfida tra la padrona di casa Jessica Pegula e Jelena Ostapenko, per proseguire con il campione in carica Jack Draper che se la vedrà con Francisco Cerundolo. Il derby statunitense tra Taylor Fritz e Alex Michelsen precede il testa a testa Madison Keys–Sonay Kartal, mente il programma si chiude con Daniil Medvedev–Sebastian Baez.

Solo tre singolari sullo Stadium 3, prime di due incontri di doppio. Cameron Norrie e Alex de Minaur aprono l’order of play, seguiti a ruota da Alexander Bublik–Rinky Hijikata e Valentin Vacherot–Casper Ruud. Quanto agli italiani, Andrea Vavassori sarà impegnato alle 11:00 locali con Alexander Erler sullo Stadium 5 contro Luke Johnson/Jan Zielinski e sullo stesso campo chiudono Sara Errani/Jasmine Paolini, opposte a Xu Yifan e Yang Zhuoxuan. Jannik Sinner e Reilly Opelka se la vedranno con Marcel Granollers/Horacio Zeballos non prima delle 12:30 sullo Stadium 4.