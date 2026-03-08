(S)punti TecniciPodcast Sunshine Drive: Darderi inciampa ed esce subito da Indian Wells [PODCAST] Commento "on the road" della quarta giornata del BNP Paribas Open di Indian Wells Ultimo aggiornamento: 08/03/2026 7:05 Di Vanni Gibertini Pubblicato il 08/03/2026 📹 Berrettini e Sampras: storie incredibili e parallele Tabelloni ATP / WTA | Rassegna Stampa | ⚠️ Iscriviti a Warning | Commenta l'articolo TAGGED:ATP Indian Wells 2026flashpodcastSunshine DriveWTA Indian Wells 2026 Leave a comment Ultimi articoli ATP Indian Wells: De Minaur e Bublik in rimonta, facile Medvedev su Tabilo. Diallo elimina Rublev ATP ATP Indian Wells: Alcaraz domina Dimitrov, Fonseca salva due match point a Khachanov ATP ATP Indian Wells: Darderi, cemento californiano ancora indigesto ATP ATP Indian Wells: Djokovic soffre e sta male di stomaco, ma rimonta Majchrzak ATP