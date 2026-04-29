ATP Madrid: Sinner-Zverev, la coppia più costante nei Masters 1000

La costante negli ultimi cinque Masters 1000 ha un nome e un cognome: Jannik Sinner. Il 24enne di Sesto Pusteria arriva da venticinque successi filati a questo livello, che gli hanno permesso di vincere consecutivamente i titoli a Parigi, Indian Wells, Miami e Montecarlo. Ora è ai quarti di finale al Mutua Madrid Open, dove sfiderà per la prima volta Rafael Jodar, per completare la collezione delle semifinali 1000. Ma l’azzurro non è il solo a essersi spinto sino ai turni decisivi negli ultimi appuntamenti di categoria.

Anche Alexander Zverev ha trovato una continuità invidiabile a livello Masters. Negli ultimi quattro eventi 1000 il 29enne tedesco si è sempre spinto almeno in semifinale. Sia a Parigi, ma anche a Indian Wells, Miami e Montecarlo, però, Sascha ha battuto la testa sempre contro lo stesso rivale: proprio Jannik Sinner, che in tutte queste sfide non gli ha mai lasciato nemmeno un set. A Madrid la configurazione è differente, dato che il forfait di Carlos Alcaraz ha permesso a Zverev di entrare in tabellone come seconda testa di serie. Quindi, un eventuale scontro con Sinner si potrebbe verificare solamente all’ultimo atto. Ma il teutonico, così come l’azzurro, dovrà prima superare le prossime due partite. Flavio Cobolli, giustiziere di Zverev a Monaco pochi giorni fa, sarà il suo avversario ai quarti di finale.

Sinner-Zverev: i numeri impressionanti a livello 1000

Sinner e Zverev, Zverev e Sinner. Come abbiamo visto, questa coppia ha ottenuto grandi risultati a livello 1000 negli ultimi mesi. Come riporta OptaAce, Jannik e Sascha sono il primo duo capace di raggiungere i quarti di finale in almeno cinque tornei Masters consecutivi da undici anni a questa parte. L’ultimo tandem in grado di calare una cinquina simile ha visto come protagonisti Novak Djokovic e Tomas Berdych, che raggiunsero questo traguardo a Montecarlo 2015. Ma c’è di più.

5 – Alexander Zverev and Jannik Sinner are the first pair to reach the QF at 5+ consecutive ATP Masters 1000 events since Novak Djokovic and Tomas Berdych (Monte Carlo 2015). Ever-present.#MMOPEN | @MutuaMadridOpen @atptour — OptaAce (@OptaAce) April 28, 2026

Se in entrambi i casi appena citati c’è stata la off season di mezzo, non si può dire lo stesso per questa prossima statistica. Sinner e Zverev sono anche la prima coppia in quindici anni che è riuscita a raggiungere i quarti finale nei primi quattro Masters 1000 stagionali. Gli ultimi due tennisti capaci di inanellare i medesimi piazzamenti in avvio di stagione furono Roger Federer e Rafael Nadal nel 2011.