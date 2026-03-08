WTA Indian Wells, Pegula: “C’è sempre un po’ di panico. Ho pensato “Non sarebbe bello se perdessi””

Straordinari in sessione serale per Jessica Pegula, in quel del Tennis Paradise. La numero 5 del seeding, nonché beniamina del pubblico, ha fatto il suo debutto in tabellone a Indian Wells contro Donna Vekic – wild card del torneo – che ha messo qualche tarlo nella testa della statunitense, alla luce di una partenza sprint. La finalista di Flushing Meadows ’24 è stata capace di ribaltare lo score, evitando la disfatta, e ai microfoni ha spiegato le sensazioni provate in campo durante l’esordio contro la croata:

D. Qual è la tua opinione sulla partita?

Jessica Pegula: “Sì, è stata una partita interessante. Penso che giocare la prima partita per me, una partita serale al centrale, mi abbia reso un po’ nervosa, le condizioni sono molto diverse. C’era un po’ di vento. La serata era più fresca. Penso che ci voglia sempre un po’ di tempo per abituarsi. Non credo che abbiamo giocato al nostro meglio nel primo set. Siamo state entrambe un po’ imprecise, abbiamo sbagliato alcuni colpi facili, molte risposte e cose del genere. Penso che dopo quello sono riuscita, a, non so, liberarmi, ottenere il break iniziale e mantenere il vantaggio all’inizio del secondo set. Penso che questo abbia davvero aiutato a ribaltare il momentum per il resto della partita. Poi abbiamo fatto dei punti davvero buoni, e penso che dopo quello sia stato il vero livello”.

D. Arrivi al torneo per la prima partita e perdi il primo set. C’è comunque un senso di panico a quel punto?

Jessica Pegula: “Assolutamente sì. Pensavo: “Wow, non sarebbe bello se perdessi“. Mi dicevo: Beh, forse potrei sottrarmi all’impegno con lo sponsor che ho domani. Il mio cervello sta lavorando a pieno ritmo e penso di aver giocato così tante partite e di aver disputato alcuni ottimi incontri in tre set ultimamente, in cui mi sentivo abbastanza a mio agio sapendo che avrei potuto ribaltare il risultato. Penso di aver cambiato marcia abbastanza rapidamente. Ho cambiato, come se la palla mi sfuggisse, quindi sono passato a una racchetta con corda più rigida. Questo mi ha dato un po’ più di libertà e mi ha fatto sentire come se potessi andare a cercare i miei colpi, e penso che questo mi abbia aiutato. Sì, penso di sentirmi a mio agio in quelle situazioni. Cioè, c’è sempre, sì, c’è sempre un po’ di panico, ma allo stesso tempo ho affrontato quelle partite e ho pensato: “Ok, ho giocato così tante partite e ho avuto delle ottime partite su tre set ultimamente, quindi mi sento abbastanza a mio agio sapendo che posso ribaltare il risultato”.

D. Posso chiederti qualcosa sul consiglio di amministrazione e quali sono gli obiettivi principali che volete raggiungere?

Jessica Pegula: “Sì, l’obiettivo è cercare di dare priorità al programma nel calendario per il prossimo anno. Si spera già dal prossimo anno. Penso che il nostro obiettivo sia semplicemente risolvere i problemi e cercare di trovare alcuni modi per farlo. Penso che Valerie abbia fatto un ottimo lavoro nel raccogliere tantissimi feedback da molti giocatori, noi compresi. E nel proporre molte idee e vedere dove ci sono alcune aree in cui possiamo cambiare rapidamente. Penso che una cosa in cui noi della WTA dobbiamo migliorare sia cambiare le cose più rapidamente e non impiegare anni e anni perché le cose evolvano. Quindi ha davvero dimostrato questa iniziativa molto rapidamente, semplicemente formando il consiglio di amministrazione. E penso anche che questo dimostri che vuole apportare dei cambiamenti, perché penso che lo stia rendendo pubblico, mettendo pressione su se stessa, come a dire: “Ehi, ho creato questo consiglio, questa è una priorità, questo è il nostro obiettivo, se non lo realizziamo, non sarà certo una bella figura”. Quindi in realtà mi piace che sia stata molto chiara al riguardo, dicendo: “Ehi, questo è ciò che faremo, questo è il nostro obiettivo”. Quindi in realtà mi piace che sia stata molto chiara al riguardo, dicendo semplicemente: “Ehi, questo è ciò che faremo, questo è il nostro obiettivo”. Ci vengono poste tantissime domande al riguardo dalla stampa e cercheremo di apportare alcuni cambiamenti per rendere la vita di tutti un po’ più facile, spero entro il prossimo anno solare”.

D. A proposito di pressione, volevo chiederti: Per

ta la pressione è giocare in una finale del Grande Slam, è stata

quando la tua classifica non era così alta, o è stata in un momento intermedio?

Jessica Pegula: “Per quanto mi riguarda, ho sempre sentito la pressione maggiore quando forse non stavo vincendo molte partite e ne avevo perse molte di stretta misura. E penso che quando inizi a mettere un po’ in discussione la tua sicurezza in quei momenti, è lì che sento sempre la pressione maggiore. Il tuo atteggiamento mentale forse non è il migliore. Sei molto severo con te stesso. Ovviamente sei nervoso in una finale o in una semifinale del Grande Slam e in qualsiasi momento del Grande Slam, ma per quanto riguarda la pressione, mi sembra sempre che sia una pressione che mi metto addosso da sola, e di solito è quando non sto giocando bene, non mi sembra di migliorare. Puoi diventare un po’ duro con te stesso. Per me è sempre una sorta di pressione, più della pressione che mi metto da sola”.

