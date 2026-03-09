ATP Indian Wells, Tien: “Non ho problemi di ego per rubare qualche colpo”

C’è chi la California la sogna e chi, come Learner Tien, ci è cresciuto portandosela dietro. Ora, a Indian Wells, il ragazzo di Irvine l’ha riabbracciata da aspirante top player del circuito. Dopo l’esordio vittorioso con Adam Walton, il classe 2005 ha concesso il bis prendendosi il derby con Ben Shelton non al meglio e volando agli ottavi di finale del primo 1000 dell’anno. Ecco le sue dichiarazioni più interessanti rilasciate in conferenza stampa.

D: Sei cresciuto nel sud della California, quindi per te questo è quasi come un torneo di casa. Cosa significa per te fare bene qui?

Learner Tien: “Significa molto essere qui. Ricordo esattamente dove ero seduto oggi nello stesso stadio in cui giocavo da bambino, quindi è davvero fantastico, è come se il cerchio si fosse chiuso. È davvero speciale giocare qui e soprattutto vincere qui. Mi considero davvero fortunato ad essere cresciuto in questa zona. C’è molto tennis, molti campi da tennis, molti giocatori di tennis, molti genitori che iscrivono i propri figli a corsi di tennis. C’erano molti tornei in giro. Non dovevo viaggiare molto lontano e non era difficile trovare campi liberi dove allenarsi“.

D: Hai giocato con Daniil Medvedev in doppio. Come è nata questa collaborazione e perché avete voluto giocare? Chi si è avvicinato a chi? Vi siete allenati insieme? Com’è il rapporto in doppio?

Learner Tien: “Il suo allenatore ha contattato il mio. Inizialmente, un paio di ragazzi mi avevano chiesto di giocare in doppio, ma il mio allenatore non voleva. Voleva che mi concentrassi sul singolo. Ma quando Daniil me lo ha chiesto, ho pensato che, essendo entrambi giocatori di singolare e non dando la priorità al doppio, non avrebbe interferito con il singolare. Ho pensato che sarebbe stato divertente, quindi ho accettato“.

D: Quando eri giovane, c’erano giocatori che ti hanno influenzato? Quanto utilizzi analisi o video delle tue partite o dell’avversario?

Learner Tien: “Non direi proprio che ci fosse un giocatore in particolare che ho cercato di imitare. Personalmente non ho problemi di ego quando si tratta di scegliere e rubare cose dal gioco di altre persone che ritengo migliori di me. Quindi penso che questo sia stato fantastico per me. Quando ero piccolo, i miei allenatori sceglievano colpi a caso da determinati giocatori. Io eseguivo quel colpo molto bene e cercavo di applicarlo al mio gioco“.