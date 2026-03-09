WTA Indian Wells, Paolini luci e ombre: batte senza brillare Tomljanovic e approda agli ottavi

[7] J. Paolini b. A. Tomljanovic 7-5 5-7 6-1

È una versione ancora convalescente di Jasmine Paolini quella che scende in campo per il terzo turno del BPN Paribas Open di Indian Wells. Questo, però, le basta per sconfiggere in tre set, con il punteggio di 7-5 5-7 6-1, Ajla Tomljanovic, numero 85 WTA e approdare agli ottavi di finale, dove incontrerà la qualificata Talia Gibson, che ha già eliminato due teste di serie – Ekaterina Aleksandrova e Clara Tauson.

Jasmine Paolini – WTA Indian Wells (@ Ubitennis)

Per due set l’azzurra è costretta alla continua rincorsa. Nel primo set recupera dal 4-2, mentre nel secondo parziale mette a referto tre game consecutivi per riagguantare Tomljanovic sul 4-4. Tuttavia, la rimonta si rivela vana quando, sul 6-5, cede per la terza volta nella frazione di gioco il servizio, consentendo all’australiana di trascinare la partita al set decisivo. La numero 7 del mondo mantiene al massimo la concentrazione e, complice un vistoso calo di Ajla, indirizza da subito il parziale, avvantaggiandosi fino al 4-0. Con un sonoro 6-1 si prende la seconda vittoria in altrettanti scontri diretti contro Tomljanovic, dopo 2 ore e 20 minuti di gioco.

Primo set: Paolini recupera un break e si porta in vantaggio di un set

Tomljanovic dimostra di essere ancora un’avversaria ostica quando può colpire da ferma. L’australiana si procura subito una palla break nel secondo gioco, ma il colpo con un po’ di rotazione di Paolini la manda fuori giri e spara il rovescio fuori di metri. Centrato l’1-1, Jasmine inizia a carburare anche in risposta, ma non le basta il vantaggio di 0-30 per togliere il servizio alla sua avversaria. L’azzurra cerca di far muovere Ajla, che a sua volta prova a prendere in mano le redini degli scambi per accelerare negli angoli. Nel sesto gioco, complici due doppi falli di Paolini, Tomljanovic ha a sua disposizione altre due palle break.

True GRIT 😤@JasminePaolini battles back from a break down to take the opening set against Tomljanovic 7-5.#TennisParadise pic.twitter.com/amLozT2Ekw — wta (@WTA) March 8, 2026

La prima le è sufficiente per allungare sul 4-2: l’australiana fa tutto con il rovescio, fino a piazzare l’accelerazione vincente sul lungolinea. La reazione della tennista toscana non tarda ad arrivare e nel game successivo si riprende il break alla seconda occasione, grazie a un disastro da parte della sua avversaria sottorete. Richiuso immediatamente il gap, la numero 7 del mondo può finalmente mettere da parte il nervosismo e lasciare andare i propri fondamentali. Sul 5-5 trova un importante vantaggio. Gli errori di Tomljanovic, che spesso si prende rischi per abbreviare gli scambi, regalano a Paolini la possibilità di servire per il primo set. L’italiana tiene a 15 la battuta e si porta avanti nel computo dei parziali, per 7-5.

Secondo set: Paolini insegue e recupera, ma cede per 7-5

Paolini pare essersi sbloccata e aver trovato la chiave di volta per annullare il tennis di Tomljanovic. La palla di Jasmine ha guadagnato in velocità di crociera e in avvio di secondo set si procura due palle break. Qualche rimpianto sussiste sulla prima, quando l’azzurra insacca in rete un rovescio, mentre sulla seconda il servizio vincente di Ajla non le lascia scampo. In seguito, arriva inatteso un passaggio a vuoto che costa alla settima forza del tabellone il 2-0. L’australiana completa il game con una risposta d’incontro di rovescio e produce il primo allungo del parziale.

Quando può mettere i piedi in campo, il tennis della toscana cambia connotati e, così, si guadagna subito la chance del controbreak con uno schiaffo al volo di diritto. Tomljanovic piazza l’ace al centro, ma poco dopo concede una seconda opportunità. Stavolta cede con il diritto, permettendo a Paolini di riavvicinarsi immediatamente nel punteggio. La partita si fa confusionaria e il servizio diviene un deficit. Tomljanovic mette a referto il terzo break di fila con una risposta vincente di diritto che la porta sul 3-1. La numero 85 WTA pare invertire il trend negativo alla battuta quando nel quinto game sale 40-15. Tuttavia, Paolini inanella tre quindici consecutivi e si guadagna la possibilità del controbreak, cancellata da Ajla con la combinazione servizio e rovescio in avanzamento. È allora 4-1.

That's how to seal a set 👏



Ajla Tomljanovic fights back to take the second set 7-5 against Paolini and force the decider!#TennisParadise pic.twitter.com/PVKtqn8yxg — wta (@WTA) March 8, 2026

L’azzurra, però, non demorde e continua a mettere pressione alla rivale, che, nel settimo gioco, commette un doppio fallo sul 30-30. Jasmine riesce a far partire lo scambio e con traiettorie profonde manda fuorigiri Tomljanovic. La rimonta azzurra stavolta ha buon esito. Paolini riacciuffa la sua avversaria sul 4-4, con un game in cui offre, da 40-15, due palle break, salvate grazie alla profondità del proprio diritto. Quando il tiebreak è nell’aria, Tomljanovic ritrova la risposta e sul 6-5 conquista due set point. Il primo le è sufficiente per fare 1-1 nel computo dei set: al comando dello scambio sin dal colpo di inizio gioco, Ajla accelera e chiude con un diritto in campo aperto, con il quale restituisce il 7-5 a Paolini.

Terzo set: Paolini spazza via Tomljanovic

Messa da parte la frustrazione, Paolini approccia il terzo e decisivo set con più concentrazione rispetto a Tomljanovic, che deve fronteggiare immediatamente tre palle break consecutive. Alla seconda occasione, Jasmine strappa il servizio all’australiana – che commette doppio fallo – e per la prima volta nella partita può iniziare con il vantaggio dalla sua.

Digging DEEP 👊@JasminePaolini marches onto the round of 16 with hard fought win over Tomljanovic!#TennisParadise pic.twitter.com/w2yau2Lm6b — wta (@WTA) March 8, 2026

Sul 2-0 l’azzurra ha due possibilità di rimpinguare la distanza: se sulla prima perde la gara di smorzate, sulla seconda porta a casa uno scambio prolungato, evidenziando l’evidente calo fisico della sua avversaria. Tomljanovic riesce a cancellare lo 0 dal computo dei game sul 4-1 e rilancia le proprie speranze con un 15-30 in risposta. Tuttavia, Paolini rimane vigile e dimostra, giocando ogni quindici con grande premura, di non considerare affatto chiuso l’incontro; con l’aiuto del servizio, si porta sul 5-1. Al primo match point, l’azzurra piazza la risposta vincente e avanza agli ottavi di finale.