ATP/WTA Madrid, il programma di venerdì 24: esordio per Sinner e Musetti, c’è anche Grant

Dopo gli esordi di Swiatek e Sabalenka nella giornata di giovedì, a partire da venerdì in Spagna si inizierà a fare sul serio anche per quanto riguarda il tabellone maschile, con l’esordio dei primi big. Grande attesa chairamente per Jannik Sinner, n. 1 del seeding a Madrid, del mondo e principale attrazione di un torneo privo di Alcaraz e Djokovic.

L’azzurro affronterà all’esordio il francese Bonzi, che dopo il suo match d’esordio ha scherzato sulla tattica da adottare contro Sinner, non prima delle ore 16 sul Manolo Santana. Ad aprire il programma, dalle 11, saranno Zheng-Kenin e Rybakina-Ruse. In sessione serale (non prima delle 20) spazio e Jodar-De Minaur e a Pegula-Boulter (non prima delle 21).

Sull’Arantxa Sanchez, secondo campo per importanza, farà il suo (complicato) esordio Lorenzo Musetti, atteso alle 11 da Hubert Hurkacz. A seguire sullo stesso campo Shelton-Prizmic e Gauff-Jeanjean non prima delle 15, poi più tardi (dalle 19) Mboko-McNally e Fonseca-Cilic.

Sparsi sugli altri campi gli esordi di Keys, Fils, Rublev, Vacherot, Ostapenko, Kostyuk e la nostra Tyra Grant, reduce dal primo successo in carriera a livello WTA. La 2008 azzurra sfiderà Cirstea nel terzo match sul Campo 8 a partire dalle 11. Di seguito il programma completo.