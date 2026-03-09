WTA Indian Wells, Sabalenka: “Contro Osaka sarà prima una sfilata di moda e solo dopo una grande partita!”

Dopo aver trionfato contro Jaqueline Cristian con un netto 6-4 6-1 in una partita veloce di poco più di un’ora, Aryna Sabalenka racconta in conferenza stampa come avverte la pressione delle avversarie e critica le interruzioni da parte del pubblico. Facendo riferimento all’episodio accaduto a Luciano Darderi nel suo incontro con Rinky Hijikata. In programma martedì 10 marzo gli ottavi di finale contro Naomi Osaka.

Sabalenka: “Le avversarie hanno meno pressione contro di me, ma nei momenti decisivi ne risentono”

D: Volevo chiederti della pressione che grava su alcune giocatrici e, per quanto ti riguarda, quando senti di essere sotto massima pressione. Hai la sensazione che le tue avversarie a volte giochino quasi rilassate perché non hanno nulla da perdere, dato che tu sei sempre la grande favorita?

ARYNA SABALENKA: “Non ho l’impressione che siano rilassate per tutta la partita, perché comunque vogliono vincere e, a un certo punto, inizieranno a sentire la tensione. Certo, si sentono più libere di giocare contro di me, ma solo fino a un certo punto. Possono giocare alcuni game davvero incredibili, magari quelli cruciali, ma poi avranno comunque un calo di livello e io avrò la mia chance. Quando arrivi al punto in cui puoi vincere un set o il match, inizi a rimuginare troppo e questo crea una tensione extra. È quello che percepisco nelle mie avversarie. Non sempre, ovviamente, ma il più delle volte. Quando è il momento di chiudere, si contraggono un po’. Non significa necessariamente che perderanno, ma si può comunque avvertire la pressione su di loro”.

Su Osaka e il rumore in campo

D: Affronterai Naomi Osaka nel prossimo turno. Come pensi che sarà?

ARYNA SABALENKA: “Beh, all’inizio sarà sicuramente una sfilata di moda! E poi una partita pazzesca. Lei è una grande giocatrice. È tornata dopo la gravidanza in una forma incredibile. Ho guardato i suoi match, la ammiro molto. Abbiamo giocato contro solo una volta allo US Open 2018, forse avrò l’occasione di prendermi una rivincita, spero”.

D: Ieri, sul match point, qualcuno ha gridato dal pubblico e il giocatore ha fermato il punto credendo fosse l’avversario (facendo riferimento al match tra Luciano Darderi e Rinky Hijikata, è stato l’azzurro a interrompere il gioco, ndr). Ti è mai successo? Riesci a isolarti dal rumore del pubblico?

ARYNA SABALENKA: “La maggior parte delle volte riesco a isolarmi, però a volte possono essere davvero fastidiosi e riesco a sentirli. So distinguere bene se si tratta del mio avversario o se il rumore proviene dal pubblico. Non mi è mai successo di confonderli, a dire il vero. Credo che in quel caso avrebbero dovuto semplicemente rigiocare il punto, perché il giocatore è stato distratto da qualcuno. È una situazione complicata. Se stai per colpire e qualcuno urla fortissimo allora puoi distrarti, rimanere quasi scioccata dal rumore e ovviamente sbagliare il colpo. Credo spetti all’arbitro assicurarsi che il pubblico non si comporti così o, se continuano, assicurarsi che quella persona venga allontanata, perché nel tennis è una questione delicata”.

Team e vita personale

D: Il tennis è uno sport individuale, ma tu viaggi con un team numeroso. Ora hai anche Helen con te, Max trascorre molto tempo con la squadra. Come vedi il tuo ruolo di “manager” o supervisore di queste persone? Come funziona quando si aggiungono nuove persone? Hanno tutti diritto di voto?

ARYNA SABALENKA: “Mi sento l’ultima a poter votare su qualsiasi cosa! Loro prendono le decisioni e io mi limito a seguire (sorride), in pratica eseguo i loro ordini il più delle volte. Scherzi a parte, siamo una squadra. È fondamentale avere un buon gruppo intorno a te, persone che ci sono per te, con cui divertirsi e con cui prendere insieme le decisioni cruciali. Sono davvero felice delle persone che mi circondano”.

D: Congratulazioni per il fidanzamento e per il bellissimo anello che brilla tantissimo. Avete già pensato al primo ballo del matrimonio? Sarà un valzer, qualcosa di brasiliano o una samba?

ARYNA SABALENKA: “Oh, non ci abbiamo ancora pensato. Credo che Georgios non sia molto tipo da queste cose, ma lo costringerò sicuramente a ballare qualcosa di divertente (sorride). Ci saranno momenti spassosi al nostro matrimonio, ma ci serve ancora tempo per organizzare tutto e mettere in piedi una bella festa”.

Sabrina Giorgi