WTA Indian Wells: sfortuna Gauff, fuori per infortunio. Avanti Eala, Mboko e Ansimova  

Continuano i sedicesimi di finale al Tennis Paradise, che nella parte di incontri giocati nella notte tra l’8 e il 9 marzo orario italiano vedono protagoniste Alexandra Eala, Amanda Anisimova e Victoria Mboko. La sorpresa arriva subito, con il ritiro di Coco Gauff da Indian Wells nel secondo set contro Eala. Il motivo è un infortunio al braccio sinistro, con la n.4 al mondo che chiude quasi in lacrime. A seguire, Amanda Anisimova piega Emma Raducanu e la giovane tennista Victoria Mboko mette a segno un altro step del suo incredibile debutto al Masters 1000 californiano. Martedì 10 marzo la canadese scenderà in campo proprio contro Ansimova agli ottavi di finale.

[31] A. Eala b. [4] C. Gauff 6-2 2-0 RIT.

Dopo un duro periodo al centro delle critiche a causa di riprese video che la vedevano distruggere una racchetta in un momento di rabbia durante l’Australian Open, Coco Gauff termina il suo cammino ad Indian Wells costretta al ritiro all’inizio del secondo set a causa di un infortunio al braccio sinistro. Al momento dell’interruzione, dopo 54 minuti di gioco, Alexandra Eala conduceva il loro primo scontro diretto con il punteggio di 6-2, 2-0. Porta a casa un traguardo storico: per la prima volta in carriera, la filippina raggiunge gli ottavi di finale a Indian Wells. Grazie a questo successo, Alexandra si proietta virtualmente alla 28ª posizione della classifica WTA, siglando un nuovo importante step nella sua ascesa.

Nonostante la vittoria, ha mostrato grande classe e sportività nell’intervista post-partita. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, ha voluto omaggiare l’avversaria definendola un esempio per tutte: “Voglio ringraziare le donne incredibili che hanno aperto la strada e hanno lottato per noi. Tra loro c’è Coco, una competitrice straordinaria e un modello da seguire; spero davvero che possa recuperare presto”. Eala incontrerà Linda Noskova al prossimo turno.

[6] A. Anisimova b. [25] E. Raducanu 6-1 6-1

Indian Wells perde Gauff, ma può consolarsi con Amanda Anisimova. La n.6 del seeding infligge una severa lezione a Emma Raducanu, imponendosi con un doppio 6-1 in appena 52 minuti di gioco. La quattro volte campionessa del WTA Tour e reduce dalle finali di Wimbledon e US Open dello scorso anno offre una lezione di tennis. Domina la britannica grazie a un servizio potente, una risposta formidabile e una gestione perfetta dei tempi di gioco. Con questa vittoria, Anisimova pareggia i conti nei testa a testa (2-2) e raggiunge gli ottavi di finale nel deserto californiano per la seconda volta in carriera dopo il debutto nel 2018. Al contrario, Raducanu è apparsa lontana dal suo meglio. Nonostante il ritorno al fianco di Mark Petchey e il buon esordio contro Zakharova, la giovane britannica ha subito la pressione dell’avversaria, cedendo il servizio già in apertura di entrambi i set.

Mentre Anisimova ha attribuito la sua recente forma a un decisivo cambio di mentalità e si candida ora come favorita per il titolo davanti al pubblico di casa. “Il cambiamento più grande per me è la mentalità con cui cerco di approcciarmi alle partite e delle cose su cui cerco di concentrarmi, impegnandomi davvero in quello che faccio”, ha dichiarato. Raducanu soffre il contrario e ha dichiarato in interviste passate come il malessere mentale stia impattando sulle sue prestazioni. Anisimova affronterà martedì 10 marzo agli ottavi di finale la canadese Victoria Mboko.

[10] V. Mboko b. [23] A. Kalinskaya 6-4, 6-1

La decima testa di serie Victoria Mboko ha sconfitto Anna Kalinskaya facendo valere la sua freschezza atletica. Inaugurando dunque con una vittoria il primo confronto diretto contro la russa, dominando in particolare il secondo set. Dopo aver iniziato il 2025 al 333° posto della classifica mondiale, la sua scalata verso la vetta è stata rapidissima. Entrata in top 100 dopo aver raggiunto il terzo turno al Roland Garros 2025 e in top 25 dopo aver vinto lo stesso anno il Canadian Open – primo titolo in carriera, giocato in casa –, raggiungendo gli ottavi nel suo debutto ad Indian Wells sale virtualmente alla nona posizione, un nuovo best ranking che promette di non fermarsi qui.





Sabrina Giorgi