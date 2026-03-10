ATP Indian Wells, doppio: Djokovic e Tsitsipas sgambettano i campioni in carica Arevalo e Pavic

Chi avrebbe mai detto che Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas, i due rivali-amici che hanno scelto di fare coppia per il tabellone di doppio del BNP Paribas Open, avrebbero esordito con una vittoria contro i campioni in carica del torneo? Eppure è quello che è successo, con il serbo e il greco a fare le scarpe a Marcelo Arevalo e Mate Pavic, sconfitti nettamente per 6-3 6-2.

Come non avessero fatto altro nella vita che giocare insieme, Djokovic e Tsitsipas, in tabellone grazie a due wild card, hanno impiegato solamente 53 minuti per avere ragione sulle terze teste di serie. Giocando insieme per la prima volta, Novak e Stefanos hanno controllato il ritmo partita grazie a un rendimento sfavillante al servizio. I due hanno vinto l’89% dei punti con la prima e hanno annullato tutte e quattro le palle break affrontate, sfruttando il break nel quarto gioco del primo set, e i due nel terzo e settimo game del secondo. Al prossimo turno il dinamico duo affronterà i cugini Arthur Rinderknech e Valentin Vacherot.

Esordio vincente nel torneo di doppio per la coppia Tsitsipas-Djokovic, che accedono così al secondo turno

Gli altri risultati del tabellone di doppio

La seconda giornata del tabellone di doppio di Indian Wells ha visto anche la vittoria in rimonta di Karen Khachanov e Andrey Rublev – dopo la sconfitta di entrambi in singolare – contro Hugo Nys e Edouard Roger-Vasselin per 4-6 7-6(6) 10-5. I due russi affronteranno adesso Sebastian Korda e Felix Auger-Aliassime, che sono venuti a capo di un match insidioso contro Marcelo Melo e Alexander Zverev, conclusosi 6-7(6) 6-2 [10-5] a favore dello statunitense e del canadese.

Fatica anche per i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, vittoriosi nel set decisivo contro gli statunitensi Brandon Nakashima e Frances Tiafoe, per 4-6 6-3 10-5. Tutto facile invece per i brasiliani Orlando Luz e Rafael Matos, che rifilano un periodico 6-2 a Evan King e Gabriel Diallo. Infine, il duo composto da Constantin Frantzen e Robin Haase, si è aggiudicato il match contro Austin Krajicek e Nikola Mektic per 7-6(5) 7-6.