ATP Indian Wells, doppio: Sinner e Opelka, chi si rivede. Attesa per Djokovic con Tsitsipas

Al BNP Paribas Open, in scena nel deserto californiano, si accendono le luci anche sul tabellone di doppio, dove ci saranno quattro azzurri in rappresentanza dell’Italia.

Il ritorno della strana coppia Sinner/Opelka

La notizia più lieta è il ritorno del dinamico duo formato da Jannik Sinner e Reilly Opelka, dopo oltre quattro anni e mezzo dall’ultima comparsata, in tabellone grazie ad una wild card. La coppia però non è stata agevolata dal sorteggio, perché affronteranno all’esordio lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos, numeri uno del seeding, che proprio a Indian Wells vantano una finale nel 2024.

Per quanto riguarda Jannik e Reilly, giova ricordare che nel torneo di Atlanta del 2021 l’improbabile coppia vinse il torneo battendo in finale l’americano Johnson e l’australiano Thompson. Il 28enne di St. Joseph, Michigan, si è presentato a Tennis Paradise in buone condizioni dopo aver superato il primo turno del singolare contro Ethan Quinn. Sinner invece è atteso dal debutto nel main draw contro Dalibor Svrcina. In caso di vittoria, i due affronterebbero i vincenti tra Alexander Bublik / Fabian Marozsan e Sadio Doumbia / Fabien Reboul.

Gli altri azzurri impegnati in doppio

Per quanto riguarda il resto della truppa azzurra, Luciano Darderi sarà impegnato in tandem con l’argentino Francisco Cerundolo. La coppia trova dall’altra parte della rete lo statunitense Christian Harrison e il britannico Neal Skupski, quarte teste di serie (il 36enne di Liverpool vanta già una finale a Indian Wells nel 2023 in coppia con Koolhof).

Flavio Cobolli invece farà coppia con il francese Corentin Moutet: i due affronteranno al primo turno il canadese Gabriel Diallo e lo statunitense Evan King. Per quanto riguarda Andrea Vavassori, lo specialista è in gara con l’austriaco Alexander Erler: i due, in tabellone come “alternate”, debuttano contro il britannico Luke Johnson e il polacco Jan Zielinski.

Le alte coppie da tenere d’occhio

Non solo Italia nel tabellone di doppio del BNP Paribas Open, ma anche tante coppie inedite, oltre a dei nomi di peso del singolare maschile. C’è attesa di sapere come se la caveranno Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas, i due sono buoni amici, soprattutto dopo che Novak si è trasferito in Grecia insieme a tutta la sua famiglia. Il serbo e il greco dovranno giocare il loro miglior tennis fin da subito se vorranno avere una chance contro Marcelo Arevalo e Mate Pavic, una delle coppie più rodate del circuito, vincitori del torneo nel 2025 senza perdere nemmeno un set.

Tra le coppie più affascinanti presenti in tabellone ci sono: Daniil Medvedev e Learner Tien, che al primo turno se la vedranno con il duo composto dai cugini Arthur Rinderknech e Valentin Vacherot. Poi ci sono Felix Auger-Aliassime e Sebastian Korda, opposti a Marcelo Melo e ad Alexander Zverev; e infine Alejandro Davidovich Fokina e Arthur Fils, i quali affronteranno gli americani Emilio Nava e Ben Shelton.