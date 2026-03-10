Indian Wells, doppio misto: esordio vincente per la strana coppia Cobolli/Bencic

Dopo l’Eisenhower Cup, che ha visto imporsi Taylor Fritz ed Elena Rybakina, ha preso il via un altro torneo di doppio misto – quello vero in questo caso – al BNP Paribas Open 2026 di Indian Wells. Per l’Italia presenti i campioni in carica Sara Errani/Andrea Vavassori, ma soprattutto Flavio Cobolli, che fa coppia con Belinda Bencic. Il sodalizio italo-elvetico ha fatto il proprio esordio nella giornata di martedì 9 marzo, trovando subito il successo in 6-4 6-3 contro Evan King/Jelena Ostapenko, che possiamo considerare specialisti del doppio. Conquistato, quindi, il pass per i quarti di finale, dove attendono Aleksandra Krunic/Mate Pavic o Kristina Mladenovic/Manuel Guinard.

Cobolli e Bencic partono bene nel doppio misto a Indian Wells

Punteggio bugiardo rispetto a quelli che sono stati i valori in campo. L’avvio di match è tutto a favore di Evan King e Jelena Ostapenko, che presto si portano in vantaggio di un break. Ottima reazione da parte di Belinda Bencic e Flavio Cobolli, bravi a recuperare lo svantaggio patito e soprattutto a mettere la freccia sugli avversari, palesando una buona chimica di squadra. Il secondo parziale è altrettanto equilibrato, ma l’azzurro e l’elvetica riescono ad allungare praticamente al fotofinish, chiudendo la contesa quando si sono trovati a servire per il match. Per entrambi sarà un’occasione per lasciare un segno nel torneo, con la svizzera ancora in corsa in singolare, mentre il romano è stato estromesso da Frances Tiafoe.