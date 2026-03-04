Eisenhower Cup: trionfano ancora Fritz e Rybakina. Paolini-Berrettini out ai quarti

Si è conclusa con il bis di Taylor Fritz ed Elena Rybakina, l’Eisenhower Cup 2026, che aveva visto trionfare il duo kazako-statunitense anche nell’edizione precedente. Il torneo nel torneo è stato un vero e proprio successo. Un mix di sport, spettacolo e leggerezza, combo perfetta per dar vita alla famigerata esibizione “Tie Break Tens”, che precede l’inizio del vero e proprio Indian Wells, dove i volti distesi dei giocatori si tramutano in imperturbabili maschere di serietà.

L’Eisenhower Cup raggruppa le star del tennis in un divertente torneo di doppio misto, al quale hanno aderito – oltre i già citati vincitori Fritz e Rybakina -, anche Ruud/Swiatek, Tien/Anisimova, Andreeva/Bublik, Paul/Pegula, Shelton/Navarro e lo splendido duo azzurro composto da Jasmine Paolini e Matteo Berrettini, che hanno fornito una prestazione esilarante e ricca di risate ma non… vincente. La numero uno d’Italia, infatti, ha dato vita ad una delle scene più divertenti dell’esibizione, sbagliando uno smash a pochi centimetri della rete contro i futuri vincitori del torneo, che si sono accaparrati il montepremi di duecento mila dollari. Berrettini si è scherzosamente messo le mani in testa per il clamoroso errore della connazionale, altrettanto sorridente per quanto accaduto.

Matteo Berrettini e Jasmine Paolini stanotte durante l'Eisenhower Cup 🇮🇹🌴



Gli azzurri sono stati eliminati al primo match da coloro che poi si sono laureati campioni dell’esibizione, Rybakina e Fritz. pic.twitter.com/7VtDspwE1X — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) March 4, 2026

La formula del ‘tie break a dieci punti’ ha premiato la kazaka Rybakina e il vincitore di IW 2022, impostosi per 10-7 sul duo statunitense formato da Anisimova e Tien, alla loro prima apparizione.