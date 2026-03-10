Indian Wells, italiani in campo martedì 10 marzo: Sinner-Fonseca e Paolini-Gibson. A che ora e dove vederli

I numeri uno italiani scendono in campo nella serata del BNP Paribas Open, il torneo 1000 che si sta disputando all’Indian Wells Tennis Garden, in California. Jannik Sinner se la vedrà negli ottavi di finale con Joao Fonseca, in un incontro molto affascinante tra presente e futuro. Mentre Jasmine Paolini sarà opposta, in prima serata, alla la qualificata Talia Gibson, in quello che è il suo terzo ottavo di finale consecutivo in questo torneo.

Sinner – Fonseca

Jannik Sinner è giunto a Indian Wells con l’obiettivo chiaro di vincere il titolo, dimenticando le sconfitte a Doha contro Mensik, e a Melbourne contro Djokovic. Gli ottavi sono spesso stati insidiosi per Jannik in California: due delle sue ultime quattro partecipazioni a questo torneo si sono concluse proprio in questa fase. In due set contro Taylor Fritz nel 2021 e per ritiro nel 2022. Sinner, in questo 2026, non ha ancora giocato una finale.

Per quanto riguarda Fonseca, dopo un periodo caratterizzato da problemi fisici, è arrivato al torneo con una sola vittoria in quattro partite nel 2026, compresa la magra figura nel torneo di casa, a Rio. Tuttavia, in questa settimana si è ripreso battendo il numero 16 del mondo Karen Khachanov in una sfida combattuta in tre set, per poi superando in due set il numero 24 Tommy Paul. Quella contro Jannik rappresenta un grande test per il carioca, che non ha mai sconfitto un top 5 in carriera. Come tutte le partite del Masters 1000 di Indian Wells 2026, il match sarà trasmesso in Italia da Sky. In diretta tv via satellite sui vari canali Sky: Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max

Paolini – Gibson

Jasmine Paolini torna in campo per raggiungere il suo primo quarto di finale al “BNP Paribas Open”, terzo WTA 1000 stagionale. Alle 21 ora italiana, la toscana affronterà la qualificata australiana Talia Gibson sul campo numero 2, nel loro primo incrocio in carriera. Paolini ha appena raggiunto il terzo ottavo di finale consecutivo a Indian Wells: nei due precedenti è stata battuta prima da Anastasia Potapova, nel 2024, poi da Liudmila Samsonova nel 2025.

L’australiana Gibson, campionessa nazionale Under 14 a dicembre 2018, è entrata per la prima volta in Top 200 ad aprile 2024. L’ottavo di finale a Indian Wells è il suo miglior risultato finora dopo essere arrivata al secondo turno all’Australian Open. Il match tra Paolini e Gibson sarà trasmesso su Sky Sport, Sky Go, Now TV e in chiaro su SuperTennis, oltre che in streaming su SuperTennisX.

Le quote dei due match

Sinner potrebbe perdere il suo primo set del torneo? Non è impossibile: il 2-1 nel set betting a favore di Jannik è dato a 4,65 su Admiralbet, a 4,60 su Vincitu e a 4,40 su Starcasinò e Betflag. Per la vittoria finale nettamente sfavorito il brasiliano, dato vincente a 7.5 da Sisal, a 7.75 da Snai, e 7.8 da Eurobet. Sinner invece è ampiamente favorito, oscillando tra l’1.07 e 1.08. Quella tra Sinner e Fonseca sarà la prima partita tra i due, in programma sul campo 1 non prima delle 2:00.

Jasmine è nettamente favorita da tutte le principali agenzie sportive: Snai la quota 1.35 in caso di vittoria, così come GoldBet ed Eurobet. Bet365 la paga 1.36. Mentre Gibson è stazionaria a 3.10. La vittoria di Paolini in due set paga 1.88 per Eurobet, 1.95 da Snai e 1-91 da Bwin, con l’australiana è a 6.60 in caso di vittoria in tre set (Goldbet, Planet win, Lottomatica)