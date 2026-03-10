WTA Indian Wells: il doppio Willams/Fernandez ‘cancellato’ per errore

Dinamica insolita quella verificatasi nel Tennis Paradise. La leggenda statunitense Venus Williams ha onorato la Wild Card concessale dall’organizzazione, disputando un ottimo incontro di singolare contro la francese Diane Parry, conclusosi – suo malgrado – con una vittoria in tre set in favore della transalpina, proveniente dal tabellone cadetto. Così, la star e beniamina del pubblico, Venus, ha immediatamente salutato il main draw di singolare, ma confortata dal fatto che avrebbe ricalcato il cemento di Indian Wells, qualche giorno più tardi, assieme a Leylah Fernandez. La canadese aveva già affiancato la leggendaria Williams nell’ultimo US Open – dove hanno raggiunto i quarti di finale -, e nel deserto californiano, avrebbero avuto la chance di condividere nuovamente la metà campo, soltanto che… il torneo si è praticamente dimenticato di loro!

Cos’è accaduto a Venus Williams ad Indian Wells?

Secondo quanto riportato da un portavoce del torneo, l’organizzazione ha commesso un irrimediabile errore: “Il torneo ha commesso un errore e non ha certificato l’iscrizione con wild card al doppio di Venus Williams e Leylah Fernandez prima che venisse effettuato il sorteggio del doppio femminile. Abbiamo collaborato con il supervisore della WTA per esaminare tutte le opzioni disponibili. Ma poiché il sorteggio era già stato effettuato, non è stato possibile risolvere il problema. Ci siamo scusati con Venus, Leylah e i loro team per l’accaduto e ci dispiace che i nostri fan non abbiano potuto vedere questa coppia competere a Indian Wells quest’anno”.

A quanto pare, il danno commesso dall’organizzazione del torneo si è rivelato irreparabile proprio perché Williams e Fernandez sarebbero entrate in tabellone soltanto grazie alla wild card e non mediante il loro ranking. Ciò non ha permesso dunque di trovare un rimedio plausibile per far disputare il doppio alla statunitense e alla canadese.

Venus, per il secondo anno consecutivo, è protagonista di una situazione paradossale con l’organizzazione di Indian Wells, che l’altr’anno le aveva appioppato una wild card, rifiutata dalla giocatrice stessa: “No, non gioco. Sarò all’estero. Ho saputo della wild card nello stesso momento in cui l’avete scoperto voi“. Tornando alla mancata partecipazione in doppio, per l’insolito errore commesso dal torneo, Venus e Leylah “rinunciano” così ai 10.000 dollari (ciascuno) garantiti per il primo turno, anche in caso di sconfitta. Williams si consolerà dunque con la partecipazione in doppio misto assieme al connazionale Harrison.