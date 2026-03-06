WTA Indian Wells: Venus Williams dura solo un set, avanti Townsend

A. Krueger b. M. Linette 6-1 6-4

Linette non può tenere la pesantezza di palla di Krueger e finisce fuori combattimento lungo l’arco del primo parziale, che cede dopo aver vinto solamente un game; accade sul 4-0 per la statunitense, che nel gioco iniziale ha comunque dovuto annullare due palle-break.

La vicenda cambia aspetto nella frazione seguente perché l’atleta polacca è più efficace in battuta e Krueger perde la misura del colpo in risposta; Magda difende per la prima volta un turno di battuta e riacquisisce la serenità sufficiente per superare un’impasse importante nel quinto game, che la vede in pericoloso ritardo sullo 0-40. Linette si salva nonostante il dritto la tradisca per ben due volte quando si tratta di spingere sullo slice lento e alto della rivale.

Krueger ha qualcosa da rimproverarsi e il suo forcing perde lucentezza, ma quando può giovarsi di un’altra palla-break, nel nono game, si ricorda dell’esperienza precedente e chiama a rete la rivale con un dropshot di dritto che accarezza il net. Linette raccoglie la pallina ma invia una soluzione indifendibile, su cui l’americana gioca una volée facile. Ashlyn serve sul 5-4 e impiega solo quattro punti per mettere il match in tasca e iscriversi così al secondo turno nella casella occupata da Liudmila Samsonova, testa di serie numero 19.

D. Parry b. [WC] V. Williams 6-3 6-7(4) 6-1

Un gran secondo set e un generosissimo tie-break. Vinto, ovviamente, perchè la classe non è acqua. Questo e poco più rimane di quella che (probabilmente) sarà l’ultima apparizione di Venus Williams al BNP Paribas Open, un torneo con il quale ha avuto un rapporto estremamente travagliato, e dal quale è volontariamente mancata per 14 edizioni dopo l'”incidente” del 2001 nel quale lei e sua sorella Serena furono (a loro modo di vedere) trattate ingiustamente dal pubblico.

Chi ha un’età che comincia per quattro e prova a fare sport sa che ci vuole un po’ a scaldarsi e ci si stanca presto. E questo è successo nel match tra la francese Diane Parry e l’eterna campionessa statunitense. Nel primo set Parry ha piazzato lo strappo vincente sul 2-2 chiudendo il set con nove punti consecutivi sulla propria battuta e con il 100% di conversione sull’unica palla break ottenuta.

Nel secondo parziale sembrava che un simile break sul 2-2 potesse essere decisivo, ma Williams ha reagito da grande campionessa impattando il punteggio sul 3-3 e poi uscendo magnificamente nel tie-break, portato a casa per 7 punti a 4.

Il match però si è chiuso lì: un game da 10 punti sull’1-2 ha visto Williams cedere il servizio e alzare poi bandiera bianca.

Altri risultati

Per Taylor Townsend prosegue il buon periodo di forma in questo scorcio iniziale di stagione; la tennista americana, dopo la finale di Austin, vince facilmente il primo turno di Indian Wells regolando la più quotata Marie Bouzkova con il punteggio di 6-2 6-1. Per la ceca un solo turno di servizio difeso su otto, un ace e quattro doppi falli sono i numeri di una giornata nera alla battuta: per Townsend il secondo esame è con l’ucraina Marta Kostyuk.

Laura Siegemund cede il primo set alla giovane croata Petra Marcinko perdendo quattro game consecutivi dal 3-2 con il servizio a disposizione, ma è brava a ritornare con successo nei due set seguenti in un match che ha visto disputarsi complessivamente 28 palle-break, con trasformazione in nove casi. Il punteggio finale per la tedesca è 3-6 6-3 6-4 e l’avversaria di secondo turno si chiama Elina Svitolina, nona testa di serie.

L’inglese Sonay Kartal tiene a bada le ambizioni della giovane thailandese Lanlana Tararudee, capace di salire sul 4-2 nel primo parziale, ma non prima di dover annullare sei palle-break sul punteggio di 3-4. Kartal firma il poker di game che le frutta il primo 6-4 ma le sue fatiche non terminano qui, dal momento che la rivale si aggiudica quattro dei primi sei giochi anche nella seconda frazione.

Di nuovo Kartal si porta sul 5-4 ma prima di prevalere anche nel decimo game deve annullare due palle per il 5-5; tutto bene per lei che affronta ora Emma Navarro, ma brava alla thailandese, che aveva già superato le qualificazioni a Melbourne.