WTA Indian Wells: Swiatek non lascia scampo a Sakkari. Avanzano Rybakina e Svitolina, out Keys

Gli ultimi verdetti espressi dai match di terzo turno consentono al tabellone del BPN Paribas Open di allinearsi agli ottavi di finale. Sul cemento di Indian Wells, dopo l’eliminazione della campionessa in carica Mirra Andreeva, arriva un’altra sorpresa: Madison Keys è rimontata da Sonay Kartal e saluta la California. Rispettano i pronostici Elena Rybakina e Elina Svitolina, vittoriose rispettivamente su Marta Kostyuk e Ashlyn Krueger, mentre Iga Swiatek si prende la rivincita su Maria Sakkari.

[2] I. Swiatek b. [32] M. Sakkari 6-3 6-2

Iga Swiatek sta cercando di rimettere insieme le idee in un inizio di 2026 all’insegna della regolarità. Che alla numero 2 del mondo non può certo bastare e va alla ricerca del primo guizzo stagionale. Il cemento di Indian Wells potrebbe essere lo scenario giusto per la polacca, che ha trionfato due volte nel Tennis Paradise, nel 2022 e nel 2024. In entrambe le occasioni dall’altra parte della rete c’era Maria Sakkari, avversaria nell’edizione attuale di Swiatek al terzo turno. Iga si impone con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 26 minuti sulla numero 34 del mondo. Agli ottavi sfiderà Karolina Muchova, sconfitta per quattro volte consecutive in sei incroci, l’ultima proprio nel deserto californiano 365 giorni fa, lasciandole solo due game.

Il match: Swiatek approccia male, ma trova la quadra e avanza

Come dimostrano i precedenti, che si attestano sul 4-4, Sakkari sa come mettere in difficoltà Swiatek. La greca parte forte e, alla quarta occasione, mette a referto il break in apertura. Iga prova la reazione, ma manca due palle break e si ritrova a inseguire sotto 2-0. La rincorsa porta i suoi frutti nel quarto game, quando la numero 2 del mondo riacciuffa nel punteggio la sua avversaria e si rilancia. Sul 4-3 Maria recupera da 0-30; non le bastano, però, le tre palle game e spedisce Swiatek a servire per il primo set al termine di un gioco da 12 punti. La sei volte campionessa Slam si porta avanti per 6-3.

Nel secondo parziale le due protagoniste si invertono i ruoli. Iga si prende il break nel primo game, ma viene raggiunta da Sakkari sul 2-2. Si tratta dell’ultimo sussulto da parte della greca, che non riesce a fare suo nessuno dei giochi successivi. Swiatek, così, scrivere l’epilogo per 6-2, sfruttando, tra gli altri, tutte le difficoltà della rivale con la seconda di servizio, che le porta in dote solamente quattro punti su 19.

S. Kartal b. [15] M. Keys 2-6 6-2 6-3

Madison Keys saluta anzitempo il torneo di Indian Wells, rimontata da Sonay Kartal, 54 WTA, con il punteggio di 2-6 6-2 6-3 in poco meno di due ore di gioco. La numero 15 del mondo, che non giocava dall’Australian Open, dove ha mancato la difesa del titolo, appare in difficoltà sin dalle prime battute, nonostante il punteggio del primo set sia largamente dalla sua parte. Kartal non perde morale e porta a termine la rimonta, che le vale la sfida agli ottavi contro Elena Rybakina.

Il match: Keys non incide, Kartal ribalta la partita

Il punteggio del primo parziale inganna. La supremazia che indicherebbe il 6-2 d’apertura non si ravvisa in campo. Game lunghi e lottati punto a punto caratterizzano il set: Keys è brava a vincere i quindici importanti. Kartal perde il servizio sull’1-1, ma recupera immediatamente il break. La statunitense reagisce a sua volta e si riprende il vantaggio, mettendo la testa avanti sul 3-2, prima di compiere l’allungo decisivo. Il settimo gioco è la rappresentazione dell’incontro: 18 punti, quattro palle game e altrettanti break point. È Madison la meno sprecona, che può così servire per il primo parziale – e le ci vogliono comunque quattro set point.

La seconda frazione di gioco è sicuramente più avara di emozioni. Kartal si issa subito sul 2-0 e riesce a portare il break ottenuto nel secondo game sino al termine, rimpinguando il vantaggio sul 5-2, quando pareggia i conti in risposta. Il terzo set è in equilibrio fino al 4-3 in favore di Sonay. Alla terza chance, la numero 54 del mondo strappa la battuta a Keys e va a servire per il match, chiuso alla prima occasione utile.

[3] E. Rybakina b. [28] M Kostyuk 6-4 6-4

Elena Rybakina firma un doppio 6-4 per battere Marta Kostyuk e approdare agli ottavi di finale, dove la attende Sonay Kartal.

Per la numero 3 del mondo si tratta della quarta vittoria consecutiva sull’ucraina, che aveva invece vinto le prime due sfide. Rybakina è meno efficiente del solito alla battuta, con con un solo ace, annullato da due doppi falli e il 58% di prime in campo. Peggio fa Kostyuk, che commette sette doppi falli e 0 ace.

Il match: Kostyuk va avanti di un break in entrambi i set, ma subisce la rimonta di Rybakina

Nel primo set è Kostyuk a uscire meglio dai blocchi di partenza, con il break messo a segno nel terzo gioco. Tuttavia, Rybakina argina subito lo svantaggio, riprendendo Marta sul 2-2. La numero 28 del mondo è tradita da lucidità e cinismo in ogni momento importante della partita. Sul 3-3 manca una palla break preziosa e, quando deve servire per rimanere nel set sul 5-4, cede la battuta da 40-15.

Nel secondo parziale il canovaccio si ripete: Kostyuk va subito avanti, ma non si scrolla di dosso Rybakina, che si riporta immediatamente sulla parità. I rimpianti per l’ucraina si fanno più profondi quando trova il secondo break consecutivo e, stavolta, centra l’allungo sul 3-1, poi divenuto 4-2. Da quel momento la luce si spenge e perde quattro giochi di fila, senza avere mai sulla racchetta la palla per muovere il punteggio, complice il problema alla caviglia che sembra riacutizzarsi.

[9] E. Svitolina b. A. Krueger 6-4 6-2

A Elina Svitolina bastano un’ora e 11 minuti per eliminare Ashlyn Krueger, 82 WTA, con il punteggio di 6-4 6-2. Le due tenniste si erano sfidate in un unico precedente, proprio sui campi di Tennis Paradise lo scorso anno: a imporsi è stata ancora l’ucraina in una partita assai più combattuta. Svitolina affronterà agli ottavi Katerina Siniakova, giustiziera di Mirra Andreeva, contro cui ha sempre vinto.

Il match: carattere e cinismo per Svitolina

Svitolina reagisce alla grande a un inizio di partita zoppicante, che la vede andare subito indietro di un break. Dapprima fa 2-2, poi annulla un’altra chance a Krueger. E nel settimo game centra il break decisivo, che le consente di prendersi il parziale per 6-4. Nel secondo set per la numero per la numero 9 del mondo è tutto in discesa: dal 2-2 cambia marcia, con cinque game consecutivi doma le velleità della statunitense e avanza.