ATP Indian Wells, Tien: “Ho saputo vincere pur non al massimo. Quando sono al meglio sbaglio poco”

“Vincere una partita, a prescindere da come arriva, è sempre una grande sensazione. Annullando match point, ancora di più“. Parole e musica di Learner Tien, il 20enne americano di origini vietnamite che ha appena centrato i quarti di finale del BNP Paribas Open, battendo in tre set, 4-6 6-1 7-6, Alejandro Davidovich Fokina. Con la vittoria in rimonta sullo spagnolo, Tien è diventato il più giovane americano a raggiungere i quarti di finale a Indian Wells dai tempi del suo allenatore Michael Chang nel 1992 – l’anno in cui poi conquistò il titolo. Adesso lo attende la sfida contro Jannik Sinner.

D: Learner, congratulazioni. Alla fine della partita sembravi davvero molto felice. Cosa è servito oggi per riuscire a vincere questo match?

LEARNER TIEN: “È stata una partita durissima. Non mi sentivo particolarmente bene all’inizio. Onestamente, sentivo che i miei livelli di energia erano un po’ bassi, ma penso di aver fatto un buon lavoro nel restare in partita e poi nel terzo set sono riuscito ad alzare il livello. Sono solo felice di essere riuscito a portarla a casa”.

D: Puoi parlare dei due match point che hai salvato? Il diritto sul primo è stato un gran colpo. Inoltre, qual era la tua mentalità entrando nel tie-break?

LEARNER TIEN: “Ovviamente erano due punti molto tirati, entrambi match point. Il primo è stato uno scambio lungo. In realtà non so neanche come ho colpito quell’ultimo colpo. Forse è stato anche un po’ fortunato. Non stavo cercando di tirarlo così bene. Cercavo solo di tenerlo basso, ma non di fare un colpo così buono. Quindi forse un po’ di fortuna lì. Sul secondo invece sono stato fortunato a servire bene. Onestamente, dopo aver salvato i match point e andando al tie-break, mi sembrava quasi di giocare “con i soldi della casa”, diciamo così. Ero sciolto, davvero non avevo più nulla da perdere“.

D: È una sensazione speciale rimontare in una partita quando non hai grande energia e salvi anche dei match point? Puoi valutare a che punto sei arrivato rispetto all’ultima volta che l’hai affrontato?

LEARNER TIEN: “Vincere una partita, a prescindere da come arriva, è sempre una grande sensazione. Annullando match point, ancora di più. Sono solo felice di avercela fatta. Ancora una volta, non ci sono molte partite in cui ti senti al 100% o senti di giocare una partita da 10 su 10. Sono sempre contento quando riesco a vincere anche quando non mi sento al massimo. Ci sono stati momenti della partita in cui penso di aver giocato davvero molto bene, ma anche altri in cui ho avuto dei cali e ho giocato qualche punto brutto”

D: Confronta l’ultimo incontro con Davidovich a Washington con oggi: dove pensi di essere adesso?

LEARNER TIEN: “Penso in generale di essere semplicemente migliorato molto. Ho molta più fiducia quando entro in campo e anche molta più esperienza nel giocare contro questi giocatori più forti. Ho molta più convinzione di poter vincere queste partite. Penso che si veda nel modo in cui sto giocando”.

D: Sembra molto facile quando dici: “Poi sono riuscito ad alzare il livello”. È qualcosa che succede semplicemente, come una sensazione tipo “ok, ora sto ingranando”, oppure c’è qualcosa che puoi fare attivamente per provocarlo?

LEARNER TIEN: “Se fosse qualcosa che potessi sempre attivare con un interruttore, probabilmente non sarei partito così piatto. Ma penso che cercare di restare in partita e darmi una possibilità, darmi tempo per trovare magari quella ‘seconda marcia’, sia sempre importante. Se sei sotto di un set e di due break, quando finalmente ti ritrovi forse non fa più molta differenza. Quindi penso di aver fatto un buon lavoro nel restare lì.

Non so davvero cosa fosse oggi. Durante tutta la giornata, anche nel riscaldamento, mi sentivo un po’ scarico. Mentalmente ero un po’ dentro e fuori dalla partita, mi distraevo, non mi sentivo completamente presente durante il match. Per la prima metà della partita sentivo semplicemente l’energia un po’ bassa e i miei pensieri erano un po’ ovunque. Non so bene come sia riuscito a rimettere tutto insieme, ma sono felice di averlo fatto”.

D: Quando sei su quel campo, ti capita mai di pensare a dove eri seduto da bambino quando venivi qui? Ti viene in mente mentre giochi?

LEARNER TIEN: “Sicuramente. In alcuni cambi campo nei momenti più tesi, quando magari sto perdendo, posso guardare verso il punto dove sedevo da bambino e mi fa capire quanto sia speciale poter giocare su quel campo. Questo torneo in generale è davvero un sogno d’infanzia: semplicemente venire qui e giocare. Le vittorie sono solo un bonus. È bellissimo stare in campo con il pubblico e quell’atmosfera. È fantastico”.

D: Quando hai giocato contro Zverev in Australia, lui ha detto dopo la partita che la tua capacità di cambiare direzione lungo linea da entrambi i lati ti rende pericoloso da qualsiasi punto del campo. Secondo te, quando giochi al meglio, quali sono le tue armi principali?

LEARNER TIEN: “Penso che quando sono al meglio commetto davvero pochi errori. Sento che i miei schemi di gioco sono un po’ più imprevedibili. Riesco davvero a piazzare i colpi dove voglio. Credo che la scelta dei colpi sia una grande parte del mio gioco. Riesco semplicemente a colpire i punti del campo che voglio e a eseguire ciò che sto cercando di fare”.