Indian Wells, il programma di mercoledì 11 marzo: Alcaraz e Djokovic nella notte

Ottava giornata del BNP Paribas Open di Indian Wells, ultima degli ottavi di finale di singolare.
Sullo Stadium 1 si inizierà alle 11 locali (le 19 in Italia) con Iga Swiatek contro Karolina Muchova, seguita da Pegula-Bencic e da Alcaraz-Ruud.
In sessione serale, a partire dalle 18 locali (le 02 in Italia) Novak Djokovic se la vedrà con il campione uscente Jack Draper. In chiusura di serata, la coppia italiana composta da Sara Errani e Jasmine Paolini giocherà i quarti di finale del doppio femminile contro Hanyu Guo e Kristina Mladenovic.
In campo anche Andrea Vavassori, che in coppia con l’austriaco Alexander Erler giocherà i quarti di finale del doppio maschile contro Yuki Bhambri e Andre Goransson.
Qui il programma completo della giornata con l’indicazione degli orari locali (Indian Wells è 8 ore indietro rispetto all’Italia).