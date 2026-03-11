Indian Wells: la nuova politica dei biglietti “svuota” lo Stadium 2

Il Tennis Paradise è meta di migliaia di appassionati, che come ogni anno si fiondano in massa nel deserto californiano per assistere allo spettacolo offerto dallo splendido torneo di Indian Wells. Quest’edizione 2026 sta facendo registrare numeri record in termini di presenze all’evento (58.828 spettatori nella giornata di venerdì), eppure, la nuova politica dei biglietti adottata dall’organizzazione del medesimo torneo ha scatenato una grossa polemica e malumore tra i tifosi, creando – tra l’altro – un danno d’immagine non indifferente durante gli incontri svoltisi nello Stadium 2 dell’impianto sportivo.

This crowd shot basically shows how bad a decision it was to no longer let groundpass holders onto Stadium 2.



This comes on a day where they're expecting to break attendence records, outer courts have been packed and meanwhile S2 is empty, not fair on Svitolina/Siegemund either pic.twitter.com/4mPW7DjGmY — Tennis Updates (@TennisUpdates26) March 8, 2026

Proprio così. A causa dei cambiamenti introdotti nella corrente edizioni, il secondo stadio più importante del Tennis Paradise è stato praticamente “desertificato”. Il motivo? Molto semplice. Rispetto al passato, l’acquisto del biglietto “Ground” – dal valore di circa 60 dollari -, non comprende più l’accesso allo Stadium 2, per il quale è stato creato un apposito ticket dal valore economico ben più esoso. La strategia politica adottata si è rivelata controproducente, e alcuni match di cartello sono rimasti quasi privi di spettatori sugli spalti. I tifosi convergono negli stadi 3 e 9, il cui accesso è fruibile mediante il ticket ground.

“Man mano che il torneo continua a crescere, valutiamo costantemente le opportunità per migliorare la nostra programmazione e le nostre operazioni, comprese le offerte di biglietteria, e l’esperienza dei tifosi” ha dichiarato un portavoce del torneo. “In vista del torneo di quest’anno, abbiamo deciso di evolvere l’offerta di biglietti allo Stadium 2 per cambiare la vendita dei posti nella tribuna superiore da ingresso generale a biglietti riservati. Come ogni decisione che prendiamo, la valutiamo attentamente dopo la conclusione di ogni torneo e tale analisi influenza le politiche future”.