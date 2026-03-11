WTA Miami, McNally ancora ‘sola’ dopo Indian Wells: l’appello sui social per una compagna di doppio

Il Miami Open 2026 non ha ancora preso il via, ma già Caty McNally si candida ad esserne una protagonista, almeno lato social. La nativa di Cincinnati, attualmente impegnata al Challenger di Austin dove se la vedrà con Lanlana Tararudee al secondo turno, nel corso della sua ancor giovane carriera non ha di certo avuto problemi ‘di coppia’ in doppio. Le 12 finali disputate nel circuito WTA in questa specialità l’hanno vista condividere il campo con 8 compagne di diverse: Coco Gauff (4), Hailey Baptiste, Anna Kalinskaya, Taylor Townsend, Alycia Parks, Asia Muhammad, Diane Parry e Maya Joint. Eppure in queste ultime settimane si sta trovando sostanzialmente a lanciare appelli alla ricerca di una collega che possa iscriversi con lei nei vari tornei.

dubs in Miami? Help again 😂😂😅😅😅😅😅😅😅😅 — Caty McNally (@CatyMcNally) March 10, 2026

Proprio nelle ultime ore, infatti, Caty McNally ha pubblicato sul un post proprio profilo ‘X’ – che per altro non è uno strumento da lei tanto utilizzato – chiedendo se ci fosse una compagna di doppio in vista del Miami Open 2026. L’aspetto curioso risiede però nel fatto che, qualche giorno prima, aveva lanciato il medesimo appello per il BNP Paribas Open 2026 di Indian Wells. Aveva risposto (non via social) Liudmila Samsonova, e la 24enne di Cincinnati aveva immediatamente aggiornato i tifosi sull’ex Twitter. Vedremo, dunque, se le andrà bene anche nel secondo torneo del Sunshine Double, anche se è quantomeno singolare che una con il suo rispettabile palmares in questa specialità si ritrovi in questa situazione.