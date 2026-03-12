ATP Indian Wells: Draper rimonta Djokovic in un’altra battaglia sotto le luci

[14] J. Draper b. [3] N. Djokovic 4-6 6-4 7-6(5) (da Indian Wells Vanni Gibertini)

Seconda serata consecutiva di grande tennis al BNP Paribas Open. Dopo il grande spettacolo regalato martedì sera da Sinner e Fonseca, l’ultimo ottavo di finale del singolare maschile ha regalato uno spettacolo altrettanto godibile, forse non per l’intera durata della partita, ma l’andamento e la conclusione del terzo set hanno sopperito alle “mancanze” (se così si possono chiamare) della prima parte della gara.

Jack Draper, reduce da un lungo stop a causa di un serio infortunio al braccio sinistro e solamente alla sua terza uscita ufficiale dall’inizio dell’anno, è riuscito a rimontare un set al miglior Djokovic del torneo, riuscendo a tenere sotto controllo l’avversario e soprattutto i suoi nervi in un concitato terzo set nel quale non ha chiuso il match servendo sul 5-4, ma ha poi conquistato con grande merito il tie-break decisivo.

Il britannico era certamente il meno stanco dei due nel corso dei 74 minuti del terzo set, ma Djokovic è riuscito ad aggrapparsi alle sue immense risorse agonistiche per far arrivare il match fino alla volata finale, finendo però per commettere gli errori decisivi che hanno fatto pendere l’ago della bilancia dalla parte del suo avversario.

La partita

Dopo aver conquistato con buona brillantezza il primo set strappando il servizio a Draper proprio nel decimo game, Djokovic ha commesso il primo passo falso della serata perdendo immediatamente la battuta in apertura di secondo set quando sarebbe stato opportuno mantenere la testa dell’avversario sott’acqua per aumentare la pressione. Draper ha così iniziato a giocare con maggiore libertà mantenendo il vantaggio nello score fino al 3-1, salvo poi subire il controbreak al sesto gioco e farsi superare sul 3-4.

Qui il serbo non ha trovato lo spunto per fare lo sprint decisivo che avrebbe potuto dargli la vittoria nel match: è arrivato due volte sulla parità nel game successivo, ma un paio di imprecisioni in recupero sulla palla corta non gli hanno permesso di procurarsi la palla break. Sul 4-4 Djokovic ha ceduto il servizio a zero per colpa di un paio di errori negli scambi da fondo, e ha dato via libera a Draper che ha così conquistato il secondo set, non senza però dover annullare una chance del 5-5 con un bel drop shot.

Il terzo set

Il game d’apertura del set decisivo è stato il primo momento nel quale il match ha preso decisamente la direzione di Draper. Djokovic si è impelagato in un turno di battuta molto duro, che ha regalato alla folla presente il punto del torneo: tre drop shot e altrettanti pallonetti di Draper, ma con il “quindici” vinto da Djokovic finito poi senza fiato sdraiato in mezzo al campo.

Quel punto è chiaramente costato moltissimo a Djokovic, che ha finito per vincere quel game ma ha poi perso i tre successivi, finendo in svantaggio di un break (1-3).

Draper ha salvaguardato il break di vantaggio fino ad andare a servire per il match sul 5-4, quando si è fatto prendere dal nervosismo e, commettendo un doppio fallo e due errori gratuiti piuttosto grossolani, si è fatto riprendere sul 5-5. Tenuti a “30” i due game di servizio seguenti, i due protagonisti sono arrivati al tie-break decisivo.

Il primo minibreak è arrivato con un diritto in corridoio di Nole per il 3-1 Draper. Sul 3-2 ci sono stati ben cinque mini-break consecutivi, che hanno portato il punteggio sul 5-5. Qui Djokovic ha mancato un rovescio in diagonale mandando Draper al match point, e ha poi messo un altro rovescio in rete su un affondo in lungolinea del britannico per porre fine alla contesa dopo due ore e 35 minuti.

Ora Medvedev

Nei quarti di finale Draper affronterà Daniil Medvedev, che diverse ore prima, nel pomeriggio, aveva agevolmente disposto di Alex Michelsen. Un solo precedente tra i due, sulla terra battuta del Foro Italico: nel 2024 al secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia Medvedev si era imposto per 7-5 6-4.