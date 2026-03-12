ATP/WTA Miami: annunciate le wild card, c’è ancora Venus Williams

La MARI, società legata alla IMG/Endeavor, proprietaria e gestore del Miami Open Presented by Itaù, ha annunciato le wild card per il tabellone principale per l’edizione 2026 del torneo.

Il tabellone femminile

Venus Williams (USA)

Sloane Stephens (USA)

Ashlyn Krueger (USA)

Taylor Townsend (USA)

Jennifer Brady (USA)

Lilli Tagger (AUT)

Emerson Jones (AUS)

Darja Vidmanova (CZE)

Il torneo ha così come la più prestigiosa delle beneficiarie ancora Venus Williams: per la quarantacinquenne star americana sarà la ventiduesima partita consecutiva giocata dietro invito. La sequenza in questione l’ha vista vincere in quattro occasioni, compresa la famosa circostanza di Birmingham di tre anni or sono, quando tra le polemiche diede un dispiacere a Camila Giorgi.

Insieme a lei un’altra tennista dalle passate glorie, anche lei statunitense: è Sloane Stephens, campionessa allo US Open nel 2017. Le due veterane si accompagnano ad altre tre connazionali, ovvero Ashlyn Krueger, in passato vincitrice a Gaibledon, Taylor Townsend e Jennifer Brady, finalista nel 2021 a Melbourne con Naomi Osaka e da tre anni bersagliata da continui problemi fisici. Il panorama rosa si completa con i nomi di Lilli Tagger, Emerson Jones e la ceca Darja Vidmanova.

Il tabellone maschile

Per il torneo maschile i nomi sono i seguenti:

Martin Damm (USA)

Darwin Blanch (USA)

Moise Kouame (FRA)

Wu Yibing (CHN)

Rei Sakamoto (JPN)

Il primo è figlio e omonimo del tennista ceco numero 42 del ranking nel 1997: è stato numero tre del mondo da junior nel 2021 e ora è al 125º posto della classifica. Blanch, 18 anni, è arrivato in semifinale al Roland Garros e a Wimbledon juniores nel 2023; Kouame ha appena compiuto 17 anni e si è qualificato per il tabellone principale del torneo ATP di Montpellier il mese scorso.

Wu Yibing ha vinto lo scorso anno a Dallas dopo un match di finale incredibile con John Isner e Rei Sakamoto, 19 anni, ha esordito nei tornei Slam lo scorso gennaio a Melbourne, perdendo in cinque set contro Jodar.