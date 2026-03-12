Roger Federer è tra le 22 celebrità più ricche dell’anno: superato il miliardo di dollari

Con la pubblicazione dell’annuale World’s Billionaires List di Forbes, il nome di Roger Federer è stato ufficialmente inciso nel club dei dieci zeri, il più esclusivo del pianeta. Anche se la notizia del raggiungimento di circa 1,1 miliardi di dollari di patrimonio netto è stata diffusa nell’agosto del 2025, il campione svizzero non era mai stato inserito prima nell’elenco ufficiale delle prime 22 celebrità più ricche al mondo; questo perché esso viene aggiornato e pubblicato solo una volta all’anno. All’età di quarantaquattro anni e a quasi quattro stagioni dal suo commovente addio alla Laver Cup, Federer si posiziona numero diciotto tra i vip capaci di trasformare la propria fama in un impero economico.

Bisogna, però, precisare che la ricchezza dell’ex tennista non è solo legata ai risultati sul campo. Oltre ai 131 milioni di dollari di montepremi guadagnati durante la carriera, è stato capace di muoversi saggiamente nel mercato. Il vero punto di svolta risale al 2018: in quell’anno, Federer prese un azzardo rischioso e lasciò lo storico partner Nike per firmare un contratto decennale da 300 milioni di dollari con il colosso giapponese Uniqlo. La genialità di quell’accordo risiedeva in un pagamento che non era vincolato alla sua presenza nei tornei né al suo eventuale ritiro. Questa mossa ha permesso allo svizzero di mantenere entrate extra superiori ai 100 milioni di dollari annui anche negli ultimi anni di attività, grazie a partnership consolidate con marchi d’eccellenza come Rolex e Mercedes-Benz.

Tuttavia, la componente principale che ha permesso a Federer di entrare davvero in questa prestigiosa lista è stata la sua quota azionaria in On, l’azienda svizzera di calzature e abbigliamento sportivo. Entrato come investitore e partner creativo nel 2019, Federer ha scommesso su un brand allora emergente e che oggi domina il panorama dell’equipaggiamento sportivo con una capitalizzazione di mercato che sfiora i 15 miliardi di dollari e il campione ne detiene il 3%.

La rivista, per questa edizione, ha scelto di includere solo coloro che sono diventati famosi prima di diventare ricchi e Federer incarna perfettamente questo ideale. La sua ricchezza, infatti, è il prodotto di una reputazione costruita su ben 20 titoli Slam e una condotta impeccabile. Insieme a giganti come Michael Jordan, Magic Johnson, Tiger Woods e LeBron James – in ordine di patrimonio – l’ex numero uno del circuito tennistico rappresenta l’eccellenza sportiva che si fa capitale. Tutte le 22 celebrità costituiscono un patrimonio collettivo che quest’anno ha toccato la cifra record di 48,1 miliardi di dollari.

Sabrina Giorgi