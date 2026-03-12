WTA Indian Wells: Errani/Paolini in semifinale! Annullano match point e rimontano Guo/Mladenovic

È il solito match da montagne russe quello inscenato da Sara Errani e Jasmine Paolini ai quarti del BNP Paribas Open 2026 di Indian Wells. La coppia azzurra, accreditata della prima testa di serie nel torneo di doppio femminile, ha vissuto – come spesso capita – di alti e bassi, ma ha avuto la meglio contro Guo Hanyu/Kristina Mladenovic in 4-6 7-5 10-6 al match tie-break. Una rimonta di importanza capitale per le nostre, che nel penultimo atto se la vedranno con due ossi duri del calibro di Katerina Siniakova/Taylor Townsend.

Sempre che la ceca sia in grado di scendere in campo, si intende, dato il ritiro in singolare nel corso della sfida con Elina Svitolina (a meno che abbia alzato bandiera bianca per preservare le energie). In palio, oltre alla finale, c’è anche la possibilità per ‘Jas’ e ‘Sarita’ di agguantare il n. 2 del mondo ai danni di Gabriela Dabrowski, uscita ai quarti con la compagna di team Luisa Stefani.

WTA Indian Wells, grande rimonta di Errani/Paolini

L’avvio di match sorride a Guo Hanyu e Kristina Mladenovic che, pronti via, conquistano subito un break di vantaggio. Reazione immediata da parte di Sara Errani e Jasmine Paolini, che un paio di game più tardi hanno una seconda chance di mettere la testa avanti, ma si fanno punire perdendo il servizio a zero sul 3-3. Quell’allungo delle avversarie, poi, risulta fatale per l’andamento del parziale, chiuso al primo set point a disposizione.

Nel secondo la musica non cambia e la situazione addirittura peggiora, rischiando di precipitare: la cinese e la transalpina si portano immediatamente sul 3-0, con doppio break, mettendo una seria mezza ipoteca sull’incontro. Gli ultimi anni ci hanno però insegnato che non dobbiamo mai dare per battute Sara Errani e Jasmine Paolini, capaci di dare una svolta ai propri match da un momento all’altro. E infatti questo è ciò che avviene. Reazione furente delle azzurre, che si riportano sul 3-3, avendo dalla loro anche una ritrovata fiducia.

Come nei migliori thriller, però, tutto è ancora aperto e le due coppie in campo cominciano a scambiarsi una serie di favori reciproci con tanto di tanto di match point annullato da ‘Sarita’ e ‘Jas’. Sul 6-5 a loro favore Kristina Mladenovic fa un regalo enorme sul deciding point (40-40) e commette un doppio fallo che vale a quel punto il set. Anche il match tie-break, come tutto l’incontro, è un botta e risposta con strisce di punti consecutivi dei due sodalizi, risoltosi a favore delle nostre. Da segnalare, soprattutto nelle fasi finali, i tanti errori della cinese e della transalpina, mandate totalmente fuori giri dai lob alti della veterana italiana.