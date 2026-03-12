WTA Indian Wells, Pegula: “Il mio cervello è sempre attivo e pronto a risolvere i problemi”

Nella consueta conferenza post partita, Jessica Pegula celebra il superamento del muro Bencic per la prima volta in carriera al quinto tentativo. Superata la svizzera 6-3 7-6, la statunitense ha parlato delle condizioni complicate del deserto, della sua continua evoluzione da over 30 e della costanza che la porta sempre profonda nei tornei.

D: Jess, grande battaglia, quali sono i tuoi pensieri sulla tua prestazione?

JESSICA PEGULA: “Sono davvero contenta della partita e di aver ribaltato il mio record sfavorevole contro Belinda. Superare questo tipo di ostacolo dà sempre una gran sensazione. Sono entusiasta di essere riuscita ad accettare questa sfida e superarla”.

D: Gli elementi esterni sembrano piuttosto complicati qui tra il campo lento, l’aria rarefatta, ecc. Come fai a gestirli?

JESSICA PEGULA: “È davvero difficile. Il campo centrale è un po’ più lento, direi che lo Stadium 2 sembra quasi più veloce, alcuni campi laterali sembrano più veloci, mentre altri campi di allenamento sembrano più lenti. E questa è solo la variazione che penso ci sia sempre nei tornei, perché i campi vengono preparati in momenti e giorni diversi. Ci siamo abituati, ma penso che l’aria rarefatta e il fatto che qui possa fare molto caldo, ma poi anche freddo e ventoso, rendano le cose davvero difficili. È difficile controllare la palla quando l’aria è molto rarefatta e secca, ma poi il campo a volte sembra lento. È complicato, lottiamo tutti con queste condizioni, devi solo cercare di adattarti e giocare senza pensarci troppo”.

D: Non prenderla male, ma sei la giocatrice più anziana nella top 5, top 10, top 30. Sono davvero curioso, però, perché sembra che tu stia ancora evolvendo. Vai più spesso a rete, il tuo gioco sta cambiando come le giovani giocatrici, ma hai anche esperienza. Puoi parlare seriamente dei pro e contro di essere dove sei nella tua carriera?

JESSICA PEGULA: “Sì, credo di averlo già detto in passato, ho avuto così tanti infortuni nella prima parte dei miei vent’anni che in un certo senso mi sembra di non aver vissuto quegli anni della mia carriera. Non ho giocato molto nel tour dai 20 ai 24 anni. Ho subito un paio di interventi chirurgici, ho fatto riabilitazione, ero infortunata. Quindi credo che il fatto di non avere quegli anni alle spalle sia forse il motivo per cui non mi sento necessariamente vecchia.

Ora sono aperta all’apprendimento, pronta a provare cose nuove. Credo che uno dei miei punti di forza come atleta sia probabilmente la capacità di cambiare qualcosa e metterlo in pratica molto rapidamente. Penso che sia qualcosa che anche i miei allenatori hanno notato negli ultimi due anni. Ero molto aperta a cercare di capire come migliorare, osservando le altre giocatrici; copio cosa fanno bene e lo adatto al mio gioco.

A volte questo può spaventare gli allenatori, perché non vogliono stravolgere tutto e rischiare: sono sicuramente una persona che impara molto velocemente. Siamo riusciti a cambiare dettagli non ovvi per i fan, ma è sicuramente qualcosa su cui abbiamo lavorato e che sono riuscita a implementare negli ultimi due anni molto rapidamente, senza paura di fallire e provando cose diverse, che si tratti del mio servizio, del mio diritto, del mio slice o di strategie semplicemente diverse.

Penso che, in un certo senso, questo abbia mantenuto il mio cervello sempre attivo e pronto a risolvere i problemi. È così che gioco il mio miglior tennis, è così che sento di migliorare, è così che mi diverto a giocare a tennis. Voglio sempre sentire che sto imparando e provando cose nuove. Al momento del ritiro, non voglio arrivare e pentirmi che avrei voluto provare questo servizio o questa corda su questa racchetta, o qualsiasi altra cosa. Penso che questo sia probabilmente il mio punto di forza come giocatrice e il modo in cui vedo la mia carriera e come io stia ancora migliorando, anche alla mia età”.

D: La tua costanza è stata straordinaria. Otto quarti consecutivi. Davvero, in generale, negli ultimi anni, sei sempre andata in fondo negli Slam e nei grandi tornei. A cosa lo attribuisci?

JESSICA PEGULA: “Essere così costante è tanto difficile quanto vincere un torneo isolato una settimana. Ovviamente l’obiettivo è vincere tornei, ma ho preso più orgoglio nel presentarmi ogni settimana, essere sempre lì, partita dopo partita. Voglio andare ancora più avanti, anche qui, ma non saprei dire esattamente perché. Non ho grandi alti né grandi bassi. Quando arrivano, ne esco subito, torno al lavoro, mi concentro sul miglioramento. Mi piace quel processo. Credo mi tenga mentalmente fresca settimana dopo settimana“.

(di Federica Migliorati)