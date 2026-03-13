Italiani

Indian Wells, il doppio misto parla italiano: sfida in semifinale tra Errani/Vavassori e Cobolli/Bencic

Appuntamento alle ore 21.30 italiane: ci sarà almeno un azzurro in finale. Per la romagnola una magra consolazione dopo l'eliminazione nel torneo di doppio femminile

Di Paolo Pinto
Sara Errani, Andrea Vavassori - Roland Garros 2025 (x @RolandGarros)
Sara Errani, Andrea Vavassori - Roland Garros 2025 (x @RolandGarros)

Parla italiano il torneo di doppio misto a Indian Wells. Gli specialisti Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato il pass per la semifinale. Di fronte troveranno la coppia che ha sorpreso più di tutte in questo torneo, ovvero quella composta da Flavio Cobolli e Belinda Bencic. In semifinale di fatto ci saranno tre azzurri pronti a sfidarsi per raggiungere la finale.

I campi di Indian Wells, dopo il titolo del 2025, continuano a sorridere alla coppia Errani/Vavassori. La romagnola si è consolata con questa semifinale dopo l’uscita anticipata dal torneo di doppio femminile, eliminata assieme a Jasmine Paolini con un doppio 6-2 dal duo composto da Townsend e Siniakova.

Per i campioni in carica, quarto di finale più tranquillo rispetto all’ottavo di finale vinto al super tie-break. Vavassori ed Errani hanno battuto la coppia composta dal britannico Julian Cash e dell’olandese Demi Schuurs. 6-2 6-4 il punteggio finale.

La sorpresa del torneo è rappresentata invece dalla particolare coppia composta dalla svizzera Bencic e dal romano Cobolli. Dopo aver eliminato il duo composto da Ostapenko e King, ai quarti di finale hanno rifilato un 6-3 6-4 ai francesi Mladenovic e Guinard. La coppia azzurro-elvetica fin qui non ha perso neanche un set. La sfida di semifinale andrà in scena sul campo n. 3 alle 21.30 italiane.

