Tensione tra Dzumhur e Wong a Cap Cana. Il bosniaco: “Ridi per il mio doppio fallo?”

Attimi di tensione a Punta Cana, nella Repubblica Dominicana, durante il match di ottavi di finale del Challenger di Cap Cana tra Coleman Wong e Damir Dzumhur. L’incontro, vinto in rimonta dal 21enne hongkonghese per 3-6 6-4 6-2, si è accesso improvvisamente nel terzo set, e le cose, come ammesso dallo stesso Wong nel post partita, “si sono fatte piccanti”.

Contesto: siamo nel terzo set, e il bosniaco, dopo aver perso il servizio nel quinto game a causa di un doppio fallo, si indispettisce nel notare la gaia – e poco sportiva – reazione del suo avversario al suo errore (con tanto di pugno rivolto in direzione del suo team). Al che, quando Wong è andato a sedersi per il cambio campo, Dzumhur lo ha affrontato di petto.

“Su un doppio fallo? Divertente, eh? Guardami in faccia e ridi… guardami in faccia e ridi!” ha detto il 33enne fermandosi davanti al suo avversario in modo provocatorio. A quel punto, l’arbitro Raluca Andrei, ha cercato di calmare il bosniaco, ma Wong, da giocatore consumato, non ha reagito. Ha mantenuto lo sguardo fisso dall’altra parte in modo serafico. Quando il gioco è ripreso, Dzumhur ha aggiunto: “Vediamo se dopo riuscirai a ridere in faccia a me“.

Damir Dzumhur confronts Coleman Wong after getting broken to go down 1-4 in set 3.



“Yes on a double fault” 5x



“Funny huh” 3x



“Look at my face and laugh ” 3x



No reaction from Wong 😅



🎥: @ATPChallenger pic.twitter.com/7sjnqERtI9 — edgeAI (@edgeAIapp) March 12, 2026

“Ho guardato molti dei suoi match e sapevo cosa sarebbe successo. Molte persone sanno com’è fatto e anche quanto può essere duro” ha detto il 21enne nel post partita.

Coleman Wong ha poi spiegato, senza mezza misure, di essersi ispirato ai primi due giocatori del mondo, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, nell’ affrontare lo sfogo provocatorio del suo avversario Dzumhur. “Anche io mi considero molto emotivo, ma devo imparare. È così che fanno i migliori giocatori, ha proseguito l’ hongkonghese. Guardo Alcaraz e Sinner… rimangono calmi nei momenti più importanti. Per questo sono così bravi. Quando rimani calmo, prendi le decisioni migliori,” ha riflettuto Wong.

“Che tu vinca o perda, capisci comunque cosa devi migliorare se analizzi le cose con calma. Sto ancora imparando e so che ho molta strada da fare. Sono nel circuito solo da pochi anni, sto crescendo, ma so che devo migliorare e mantenere una mentalità positiva,” ha aggiunto l’attuale numero 123 del mondo.

A fine partita il bosniaco ha rifiutato di stringergli la mano, dirigendosi invece direttamente verso l’arbitro prima di lasciare il campo. Entrato nel tabellone come lucky loser, Wong affronterà ora il ventenne Alexander Blockx.