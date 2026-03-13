WTA Indian Wells, il programma di venerdì 13 marzo: semifinali a mezzanotte

Sono rimaste solamente quattro giocatrici nel tabellone del singolare femminile del BNP Paribas Open. Nella giornata di venerdì, tradizionalmente dedicata alle semifinali femminili, i due incontri inizieranno a partire dalle ore 16 locali, mezzanotte in Italia.

Le prime a scendere in campo saranno Aryna Sabalenka e Linda Noskova, e dopo di loro, non prima delle 18 locali (le 02 in Italia) ci sarà invece la sfida tra Elina Svitolina ed Elena Rybakina.

Nella mattinata californiana lo Stadium 1 ospiterà le due semifinali del doppio maschile: a partire dalle 11 (le 19 in Italia) i cugini Rinderknech/Vacherot se la vedranno con Bhambri/Goransson, la coppia che ha eliminato Vavassori ed Erler. A seguire le teste di serie n. 1 Granollers/Zeballos (che al primo turno hanno eliminato Opelka/Sinner) affronteranno Andreozzi/Guignard.

Gli unici italiani in gara nella giornata saranno impegnati sullo Stadium 2 nel torneo di doppio misto: la seconda semifinale vedrà opposti Errani/Vavassori alla coppia italo-svizzera composta da Belinda Bencic e Flavio Cobolli.