WTA Indian Wells, Rybakina: “Svitolina, avversaria pericolosa da quando è più aggressiva”

Elena Rybakina ha battuto in due set, 6-1 7-6(4), la statunitense Jessica Pegula nei quarti di finale del BNP Paribas Open. La kazaka, campionessa a Indian Wells nel 2023 – primo dei suoi due titoli in carriera in un WTA 1000 – ha ottenuto così l’undicesima vittoria di fila contro una Top 10. Questo traguardo la colloca in un club esclusivo che comprende: Venus Williams, Serena Williams, Justine Henin e Swiatek. Quella contro Elina Svitolina, sua prossima avversaria nella notte californiana, sarà la 12^ semifinale in un WTA 1000. Ecco le sue parole in conferenza stampa.

D: Congratulazioni. Sei in semifinale. Di cosa sei stata più soddisfatta nel tuo gioco oggi?

ELENA RYBAKINA: “Sono felice di essere riuscita a rimontare nel secondo set e a vincere in due set. È stata una partita dura”.

D: Complimenti per la vittoria. Il secondo set sembrava molto equilibrato. Jess ha giocato piuttosto bene ed è stato un tennis di alto livello. Come pensi di essere riuscita a ribaltare la situazione dopo essere andata sotto di un break?

ELENA RYBAKINA: “Penso che la qualità della partita sia stata buona. Ho iniziato molto bene, in modo molto aggressivo, e oggi il servizio funzionava. Nel secondo set Jessica è stata un’avversaria tosta. Ho sentito di aver giocato un po’ troppo passiva. Lei ne ha approfittato ed è andata avanti.

Poi è stata una lotta su ogni game, con molti scambi equilibrati. Ho semplicemente cercato di lottare e trovare una soluzione. Alla fine è andato tutto per il verso giusto”.

D: Il punteggio assomiglia molto a quello della vostra partita in Australia. Pensi che quel tipo di esperienza ti abbia aiutato a livello di fiducia?

ELENA RYBAKINA: “In realtà non ho pensato che fosse molto simile, perché le condizioni sono diverse.

Ovviamente Jessica è una combattente e ha avuto bisogno di un po’ di tempo per trovare il ritmo e abituarsi alle mie palle veloci. Ancora una volta è stata questione di un paio di punti, e poi la situazione è cambiata rapidamente.

Penso quindi che sia semplicemente un’avversaria dura e che io non sia riuscita a mantenere l’intensità alta come nel primo set. Dopo di che è diventata una situazione molto equilibrata”

D: Fa piuttosto caldo questo fine settimana e lo sarà anche nei prossimi giorni. Come ti senti a giocare con questo caldo? È qualcosa che favorisce il tuo gioco?

ELENA RYBAKINA: “Con il caldo la palla viaggia di più, cosa che preferisco. Ma onestamente, quando mi sono riscaldata oggi c’era pieno sole e non era molto piacevole. Siamo state fortunate che quando siamo entrate in campo ci fosse completamente ombra. È stato un po’ complicato: ho giocato alcune partite al sole e altre la sera. Domani giocherò di nuovo di sera, cosa che mi fa piacere. Vedremo come andrà, ma sicuramente adesso fa piuttosto caldo e non è facile giocare in queste condizioni”

D: In Qatar hai detto che stai cercando di usare di più palle lente e di variare i colpi, perché è utile nelle condizioni più lente. Avevi anche detto che a Indian Wells questa capacità ti avrebbe aiutata a giocare bene. Pensi che stia funzionando qui?

ELENA RYBAKINA: “Sì, le condizioni sono molto simili nel senso che il campo è davvero lento. Però qui ho la sensazione che la palla viaggi più velocemente nell’aria. A volte non si ferma tanto quanto succedeva a Doha. Sapevo comunque che sarebbe stato lento. Sapevo che soprattutto nelle partite serali la palla non viaggia tanto quanto durante il giorno. Quindi ho cercato di adattarmi e, conoscendo le condizioni, ovviamente ho cambiato un po’ la tattica o la preparazione alla partita. Ma in generale sappiamo com’è qui: non è facile prevedere tutto e bisogna essere pronti a qualsiasi cosa”

D: Parliamo della sfida contro Elina nel prossimo turno. La prima volta che vi siete affrontate è stata sei anni fa, mentre l’ultima è stata l’anno scorso. Molti dicono che oggi lei sia una giocatrice più aggressiva rispetto a prima. Hai avuto anche tu questa impressione? Pensi che sia molto diversa da quella di qualche anno fa?

ELENA RYBAKINA: “Decisamente. Quando è tornata ho sentito che giocava in modo più aggressivo: cerca di entrare di più sui colpi e di mettere pressione. Penso che sia un’avversaria pericolosa. Legge bene il gioco. Io cercherò di concentrarmi sul mio servizio, perché è un’arma e devo usarlo bene. Poi naturalmente proverò a lottare e a trovare una soluzione per riuscire, spero, a vincere la partita”.