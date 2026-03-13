WTA Indian Wells, Sabalenka: “Mboko è una futura campionessa Slam”

A caccia del primo titolo. Aryna Sabalenka si è fermata due volte in finale al BNP Paribas Open. Il WTA 1000 di Indian Wells l’ha vista cedere all’ultimo atto nel 2023 e nel 2025. Ma in questa edizione 2026 la numero 1 del mondo è intenzionata più che mai ad alzare la coppa al Tennis Paradise. L’ultimo successo maturato dalla 27enne bielorussa è stato ai danni della stellina canadese Victoria Mboko. Ora Sabalenka, giunta al penultimo atto senza aver lasciato set per strada, sfiderà Linda Noskova. Prima di questo, però, Aryna è intervenuta in conferenza stampa e ha risposto ad alcune domande dei giornalisti. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

D: Cosa ti passa per la testa quando arrivi al tie-break?

Aryna Sabalenka: “Non penso molto al record che ho (nell’ultimo anno ne ha vinti 24 su 26, ndr). Cerco solo di giocare punto per punto, attenendomi al piano di gioco e rimanendo aggressiva. In sostanza, faccio un passo alla volta”.

D: Ti sei sentita un po’ più rilassata sapendo che puoi avere successo in quelle situazioni e che ci sei già riuscita più volte?

Aryna Sabalenka: “Non proprio. Sento che se dovessi rilassarmi inizierei sicuramente a perdere. Quindi, penso che sia per questo che ho avuto molto successo nei tie-break, perché li prendo molto sul serio. Non mi concentro sul passato. Cerco solo di giocare un tennis aggressivo e pensare un punto alla volta. Mi concentro solo sul mio gioco e credo che questa sia stata davvero la chiave”.

D: Hai giocato contro Victoria solo due mesi fa in Australia. Hai notato differenze o miglioramenti nel suo gioco?

Aryna Sabalenka: “Sì, decisamente. Un grande miglioramento. Penso che abbia servito molto meglio rispetto a quella partita in Australia. Ha sicuramente acquisito più sicurezza e ha giocato con più grinta. Credo che sia per questo che il punteggio è stato un po’ più equilibrato rispetto all’Australia. Vedo sicuramente un grande progresso”.

D: Sul campo hai elogiato Victoria e hai affermato che sarà una futura campionessa Slam. Non credo che tu lo dica di chiunque. Cosa vedi in lei che la rende un po’ speciale?

Aryna Sabalenka: “Penso che tutte quelle ragazze che sono nel Tour, in questo momento, abbiano un enorme potenziale per diventare campionesse Slam. Vedo quanto è aggressiva, appassionata, quanto lotta in campo e il fatto che non si arrende mai. La vedo come una futura campionessa Slam, senza dubbio”.