ATP Indian Wells, Sinner batte Zverev e rivela: “Il torneo che mi è mancato di più nel 2025”

Ecco le prime parole di Jannik Sinner dopo la vittoria nella prima semifinale del BNP Paribas Open ai danni di Alexander Zverev: “Un grande risultato, è la prima volta che arrivo in finale qui. È il torneo che più mi è mancato l’anno scorso quindi sono contento. La prestazione in sé è stata ottima, i due break ottenuti nel primo set mi hanno dato fiducia. Il piano prima della partita era quello di dare importanza alla risposta, ma dipende da come ci si sente. Ho cercato di cambiare la posizione in risposta”.

Si tratta ora di scoprire il risultato della seconda semifinale tra Medvedev e Alcaraz per conoscere il nome dell’avversario del campione altoatesino nella finale di domenica.