Indian Wells, doppio misto: Cobolli e Bencic a caccia del titolo, Errani e Vavassori abdicano in semifinale

Il BPN Paribas Open di Indian Wells si tinge ancora d’azzurro.

In attesa di scoprire se Jannik Sinner, alle prese con Alexander Zverev, approderà all’ultimo atto del primo Masters 1000 della stagione, l’Italia è già certa di avere un proprio rappresentate in una delle finali californiane.

È Flavio Cobolli a festeggiare il traguardo in doppio misto, insieme a Belinda Bencic.

Quando era stato annunciato il tabellone, il tennista romano e la svizzera rappresentavano una delle – molte – coppie a sorpresa iscritte alla terza edizione del torneo di specialità.

Dopo i successi in due set contro Jelena Ostapenko e Evan King e gli specialisti francesi Kristina Mladenovic e Manuel Guinard, Bencic e Cobolli hanno fermato in semifinale un altro duo di doppisti provetti, ovvero Sara Errani e Andrea Vavassori, detentori del titolo.

B. Bencic/F. Cobolli b. [4] S. Errani/A. Vavassori 6-3 6-3

Errani e Vavassori, così, abdicano, fermandosi a un passo dalla finale. Cobolli e Bencic si impongono con un doppio 6-3 e sfideranno le teste di serie numero 1 Gabriela Dabrowski e Lloyd Glasspool, vittoriosi dopo una battaglia all’ultimo colpo su Maria Sakkari e Stefanos Tsitsipas.

Gli specialisti Errani e Vavassori partono subito al comando, facendo valere la maggiore dimestichezza nella disciplina. Tuttavia, l’entusiasmo di Cobolli e Bencic, forti della vittorie senza lasciare neppure un set, consente loro di recuperare immediatamente il break di svantaggio e rilanciarsi verso una rimonta perentoria.

Nel secondo set il duo italo-svizzero fa voce grossa sull’1-1 e doma ogni speranza degli avversari. È il deciding point sul 5-3 a consegnare a Flavio e a Belinda una finale impronosticabile, per una coppia altrettanto sorprendente.

Per Sara altra semifinale amara dopo quella di doppio. Errani e Paolini, infatti, si sono fermate a un passo dall’epilogo, battute con un sonoro 6-2 6-2 da Taylor Townsend e Katerina Siniakova.