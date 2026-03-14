WTA Indian Wells: Sabalenka in finale, Noskova cede in due set

[1] A.Sabalenka b. [14] L.Noskova 6-3 6-4 (da Indian Wells, Luca Baldissera)

Che Linda Noskova, la talentuosa ceca di 21 anni attualmente numero 14 WTA, fosse una da tenere d’occhio lo si sapeva da tempo. Qualche limite di tenuta mentale, e soprattutto diversi problemi fisici patiti negli ultimi mesi, ne hanno rallentato la crescita agonistica, ma questo torneo potrebbe essere un gran punto di partenza.

Opposta alla regina del ranking, Aryna Sabalenka, Linda ha messo in mostra un repertorio molto interessante, purtroppo ancora discontinuo per il massimo livello. Un esempio è il servizio: diversi vincenti, ma anche troppi doppi falli, o seconde palle poco incisive aggredite immediatamente da Aryna. Il palleggio di Noskova è di prim’ordine, come tutte le ragazze provenienti dalla super scuola tecnica della Cechia, però la potenza di Sabalenka è ancora troppa per lei.

Nel primo set, Aryna vola 5-1 con due break, per poi chiudere 6-3 al secondo set-point. Il secondo parziale vede subito la bielorussa brekkare ancora, salire 3-1, e controllare il gioco fino al 4-3, quando Linda ha un’occasione per pareggiare, ma fallisce una risposta alla seconda palla. Sabalenka non concede altre occasioni, si prende il 6-4 conclusivo, e la sua terza finale qui a Indian Wells. Attende la vincitrice fra Svitolina e Rybakina.