WTA Merida, il prize money non arriva. La WTA alle giocatrici: “Ritardi inattesi”

Quasi due settimane fa il circuito WTA festeggiava una nuova campionessa. Cristina Bucsa, infatti, ha messo in bacheca il primo titolo della carriera a nel torneo 500 di Mérida, battendo, tra le altre, Jasmine Paolini in semifinale – qui il profilo della numero 31 del mondo.
Quando il tennis si è già spostato verso altri lidi, nello specifico verso il deserto californiano, dove il BNP Paribas Open di Indian Wells si avvia a compimento, dal Messico giungono notizie circa alcuni ritardi nei pagamenti dei montepremi.
“La ricezione del prize money del Mérida Open 2026 è stata inaspettatamente ritardata. A nome del torneo, ci scusiamo per qualsiasi inconveniente che ciò possa averle causato”. Questo quanto si legge nell’email che Nikki Rusch, coordinatrice WTA per i prize money, ha inviato alle partecipanti. “Prevediamo che il pagamento venga effettuato entro venerdì. Se dovesse cambiare qualcosa, la informeremo”.
WTA Merida e il ritardo nei pagamenti del prize money: la posizione del torneo
Se la comunicazione inoltrata alle giocatrici da parte della WTA parla chiaro, gli organizzatori del torneo di Mérida preferiscono non esprimersi ufficialmente in merito.
Tuttavia, secondo quanto raccolto dal quotidiano sportivo “Esto” la competizione che si tiene nello Yucatan si dichiarerebbe in regola con l’elargizione dei pagamenti alla WTA e alle tenniste.
Il montepremi ha subito un’impennata del 13% rispetto al 2025, con più di un milione e 206 mila da distribuire. Intanto le giocatrici attendono.