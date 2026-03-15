ATP Indian Wells LIVE: Sinner e Medvedev in campo per la finale

Il match conclusivo del BNP Paribas Open di Indian Wells vede Jannik Sinner e Daniil Medvedev affrontarsi per la finale del singolare maschile. Nessuno dei due ha mai vinto questo titolo, sarebbe la prima affermazione nel deserto della California.
Il video-commento del direttore Ubaldo Scanagatta
Medvedev 4-3
Sinner è il primo ad arrivare alla palla break, ma non riesce a sfruttare il 15-40 sul 3-3. Una volée di diritto di Medvedev e un errore da fondo di Sinner cancellano le due chance
Temperatura 35 gradi
La partita è iniziata nel momento più caldo della giornata. Il catino dello Stadium 1 è bollente
Medvedev 3-2
Nessuna palla break nei primi cinque giochi. Medvedev insiste molto sulla diagonale sinistra cercando il rovescio di Sinner
Medvedev 2-1
Inizio diesel di Sinner che perde i primi sei punti. Medvedev molto aggressivo e particolarmente centrato negli scambi lunghi.
Sinner vince il sorteggio
Jannik Sinner ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere
17 minuti di ritardo
Con 17 minuti di ritardo rispetto al programma, Medvedev e Sinner entrano sullo Stadium 1
Leggero ritardo
A causa del protrarsi della finale femminile e della successiva premiazione, la finale del singolare maschile inizierà con un lieve ritardo