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ATP Indian Wells LIVE: Sinner e Medvedev in campo per la finale

Sinner e Medvedev cercano il loro primo titolo Masters 1000 a Indian Wells. Segui la finale LIVE con Ubitennis

Di Redazione
2 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Jannik Sinner e Daniil Medvedev, US Open 2024 (pic courtesy USTA)

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Il match conclusivo del BNP Paribas Open di Indian Wells vede Jannik Sinner e Daniil Medvedev affrontarsi per la finale del singolare maschile. Nessuno dei due ha mai vinto questo titolo, sarebbe la prima affermazione nel deserto della California.

Sezioni
Medvedev 4-3Temperatura 35 gradiMedvedev 3-2Medvedev 2-1Sinner vince il sorteggio17 minuti di ritardoLeggero ritardo

La preview della finale

Il video-commento del direttore Ubaldo Scanagatta

4 min ago15/03/2026 22:51

Medvedev 4-3

Sinner è il primo ad arrivare alla palla break, ma non riesce a sfruttare il 15-40 sul 3-3. Una volée di diritto di Medvedev e un errore da fondo di Sinner cancellano le due chance

11 min ago15/03/2026 22:45

Temperatura 35 gradi

La partita è iniziata nel momento più caldo della giornata. Il catino dello Stadium 1 è bollente

13 min ago15/03/2026 22:42

Medvedev 3-2

Nessuna palla break nei primi cinque giochi. Medvedev insiste molto sulla diagonale sinistra cercando il rovescio di Sinner

18 min ago15/03/2026 22:37

Medvedev 2-1

Inizio diesel di Sinner che perde i primi sei punti. Medvedev molto aggressivo e particolarmente centrato negli scambi lunghi.

36 min ago15/03/2026 22:19

Sinner vince il sorteggio

Jannik Sinner ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere

38 min ago15/03/2026 22:17

17 minuti di ritardo

Con 17 minuti di ritardo rispetto al programma, Medvedev e Sinner entrano sullo Stadium 1

59 min ago15/03/2026 21:56

Leggero ritardo

A causa del protrarsi della finale femminile e della successiva premiazione, la finale del singolare maschile inizierà con un lieve ritardo

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