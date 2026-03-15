ATP Indian Wells LIVE: Sinner e Medvedev in campo per la finale

Il match conclusivo del BNP Paribas Open di Indian Wells vede Jannik Sinner e Daniil Medvedev affrontarsi per la finale del singolare maschile. Nessuno dei due ha mai vinto questo titolo, sarebbe la prima affermazione nel deserto della California.

La preview della finale

Il video-commento del direttore Ubaldo Scanagatta

Medvedev 4-3 Sinner è il primo ad arrivare alla palla break, ma non riesce a sfruttare il 15-40 sul 3-3. Una volée di diritto di Medvedev e un errore da fondo di Sinner cancellano le due chance

Temperatura 35 gradi La partita è iniziata nel momento più caldo della giornata. Il catino dello Stadium 1 è bollente

Medvedev 3-2 Nessuna palla break nei primi cinque giochi. Medvedev insiste molto sulla diagonale sinistra cercando il rovescio di Sinner

Medvedev 2-1 Inizio diesel di Sinner che perde i primi sei punti. Medvedev molto aggressivo e particolarmente centrato negli scambi lunghi.

Sinner vince il sorteggio Jannik Sinner ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere

17 minuti di ritardo Con 17 minuti di ritardo rispetto al programma, Medvedev e Sinner entrano sullo Stadium 1