ATP Indian Wells, Sinner: “Ho servito bene, questo mi ha dato tranquillità”

LUCA BALDISSERA: Complimenti, gran bel match. Solo per sapere, quel piccolo fastidio che hai accusato durante il riscaldamento, un attimo ti sei un po’ fermato: niente di grave, tutto sotto controllo, immagino? E sulla partita ti ho visto prendere diversi rischi, specialmente all’inizio, in modo molto bello, anche ad alta percentuale. Era un piano tattico che avevi, quello di cercare di accorciare gli scambi appena potevi con Sasha?​

JANNIK SINNER: “Sì, credo che mi siamo preparato bene per questa partita, ho cercato di capire un po’ come era meglio giocare. Alla fine ho servito molto bene subito dall’inizio e questo sicuramente ti dà un pochettino più di tranquillità nei momenti importanti. Credo che sia stata una partita molto buona e poi ovviamente, nel momento in cui riesci a breccare abbastanza presto, già cambi un pochettino la partita. Ho avuto le mie chance nel secondo set, non sono riuscito a sfruttarle subito però, contro Sasha o contro giocatori che giocano bene, può succedere, quindi ho cercato di rimanere abbastanza calmo.”​

LUCA BALDISSERA: Fisicamente a posto?​

JANNIK SINNER: “Fisicamente abbastanza bene, sì.”​

VANNI GIBERTINI: Ieri e oggi si è giocato in un clima abbastanza caldo, lo sarà lo stesso anche domani. Ci sono degli accorgimenti specifici che adotti quando si gioca in una partita in un clima di quel tipo, per esempio accorciare i punti in un game dove magari sei 40-0, oppure cambiare — abbiamo visto che hai cambiato parecchie volte — la posizione di risposta?​

JANNIK SINNER: “Sì, dipende anche un po’ dal punteggio, soprattutto da come ti senti. Ovviamente lui serve molto bene, quindi ho cercato di cambiare un po’ dove rispondere, oggi ho risposto abbastanza bene. Alla fine il caldo sembra che lo stia soffrendo un po’ meno. Questa è una parte positiva, una parte sulla quale abbiamo cercato di lavorare e per il momento sta funzionando.”

​Guardando alla finale

Non sappiamo ancora chi affronterai in finale. Se fosse Carlos, qual è la parte più interessante ed entusiasmante della tua rivalità con lui?

JANNIK SINNER: “Se fosse Carlos, ci conosciamo molto bene. Ho perso contro di lui le semifinali che ho giocato, quindi è sempre un incontro molto, molto duro ma interessante. In ogni caso, che tu vinca o perda, esci dalla partita sapendo su cosa devi lavorare. Allo stesso tempo, se fosse Daniil, sarebbe uno scenario molto simile, perché in passato è stato un giocatore che mi ha fatto migliorare tanto, ho dovuto cambiare anche un po’ il mio stile di gioco.

Quindi, in ogni caso, chiunque sarà il mio avversario in finale, sarà una partita molto, molto dura. Ma guarda, è la prima volta che gioco la finale qui, significa molto per me. È una buona iniezione di fiducia anche in vista di Miami e, per finire il periodo sul cemento nel miglior modo possibile. Poi inizierà qualcosa di nuovo con la stagione sulla terra. Sono molto concentrato su domani e vediamo come andrà.”

Ripensando alle semifinali che hai giocato contro Carlos qui, come ti sono sembrate quelle partite, quei primi incontri tra voi, rispetto a quando lo hai affrontato più recentemente? Come è cambiato il modo di preparare quelle partite rispetto a oggi? Si vedono gli highlights di quelle semifinali e sembrate liberi, sciolti, che giocate pallonetti e vi divertite. Ora sembra molto diverso. Per te la sensazione è quella?

JANNIK SINNER: “No, penso che un esempio molto buono sia in realtà l’incredibile partita che abbiamo giocato allo US Open. Vai semplicemente in campo e giochi. Poi arrivi a un punto in cui devi prepararti tatticamente in modo diverso, ma allo stesso tempo devi essere pronto a vedere come lui cambierà. L’ultima partita che ha giocato contro di me l’ha persa, quindi lui farà dei cambiamenti. Questa è la cosa molto interessante, ed è esattamente il motivo per cui, dopo la partita, hai un grande feedback.

Ma è, ancora una volta, una superficie diversa. L’ultima volta che abbiamo giocato era indoor, qui è outdoor. La palla rimbalza molto, lui ha un servizio in kick davvero, davvero buono, può giocare da molto lontano con tanto spin. Quindi è uno scenario molto diverso. Credo che questo campo qui sia abbastanza unico, non lo vediamo così spesso in altri tornei. Ma, ancora una volta, io sarò concentrato su quello che devo fare dalla mia parte del campo e poi vediamo come andrà. La cosa più importante è che sia una bella partita da vedere per il pubblico.”

Per quanto riguarda Daniil: ha già ottenuto tantissime vittorie in questa stagione. Cosa stai notando del suo gioco?

JANNIK SINNER: “Sì, è tornato a un livello molto, molto alto. Ha un servizio molto importante, direi. Sta rispondendo molto bene, molto, molto profondo. Tutti stanno cercando di essere leggermente più aggressivi. Ho la sensazione che sia anche per questo che, oggi Sascha ha cercato di essere più aggressivo. Non ha giocato il suo miglior tennis oggi, secondo me, però tutti cercano di spingere. E penso che Daniil abbia ritrovato un buon, buon equilibrio in campo, ha vinto un titolo a Dubai, è venuto qui e sta facendo di nuovo ottimi risultati. Ma anche l’ultima volta che abbiamo giocato è passato un bel po’ di tempo ormai, quindi vediamo cosa succederà.”

Hai appena parlato dell’unicità di questa superficie. Puoi spiegare qual è la sfida più grande per te nel giocare questo torneo? E cosa sta funzionando bene in questa stagione?

JANNIK SINNER: “Sì, ho la sensazione che sto cercando di servire un po’ meglio e, finora, ha funzionato molto bene. Ci sono due scenari: con le palle nuove è abbastanza veloce, con le palle usate è un po’ più lento e non rimbalza più così tanto. A un certo punto diventa molto una questione di posizione in campo, di dove cerchi di stare, e penso che questo sia un po’ il punto chiave su questa superficie.”