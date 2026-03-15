ATP Miami: Djokovic dà forfait

Il Miami Open presented by Itau perde subito una delle sue stelle. Il giorno prima del sorteggio del tabellone principale, arriva la notizia del ritiro di Novak Djokovic a causa di un infortunio alla spalla destra. Questo è quanto riporta lo scarno comunicato del torneo.

Il 24 volte campione Slam era tornato nel 2025 a disputare il Masters 1000 di Miami dopo sei anni di assenza. E sei sono le volte che Nole ha trionfato in Florida, l’ultima nel 2016 (terzo titolo consecutivo), battendo in finale Kei Nishikori. Nell’edizione dell’anno scorso, era giunto in finale, battuto in due set al tie-break da Jakub Mensik. Il problema alla spalla destra era stato il motivo della rinuncia alle ultime ATP Finals dopo il successo ad Atene contro Lorenzo Musetti.

Novak non potrà difendere i 650 della finale 2025 e cederà la terza posizione ad Alexander Zverev, un anno fa eliminato agli ottavi da Arthur Fils.