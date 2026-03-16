Tennis, nel 2025 calano gli alert sulle scommesse sospette: cosa racconta davvero il report ITIA

L’International Tennis Integrity Agency, l’organismo indipendente incaricato di tutelare l’integrità del tennis professionistico, ha infatti censito 68 match alert nel corso dell’anno, contro i 95 del 2024. È un dato che, preso da solo, suggerisce un miglioramento, ma che va letto dentro un contesto molto più complesso, fatto di intelligence, indagini, prevenzione e sanzioni.

Il primo punto chiarito dallo stesso report è forse anche il più importante: un alert non equivale a una combine provata. L’ITIA spiega che ogni segnalazione viene registrata, valutata e approfondita come possibile indicatore di qualcosa di anomalo, ma precisa anche che pattern di scommessa insoliti possono dipendere da molte cause diverse dal match-fixing, come errori nella quotazione iniziale, puntate particolarmente informate, condizioni fisiche dei giocatori, stanchezza, forma del momento o perfino circostanze personali. In altre parole, il numero degli alert è un termometro utile, ma non basta da solo a misurare la reale incidenza della corruzione nel tennis.

Guardando più da vicino alla distribuzione dei casi, il dato suggerisce che la pressione si concentra soprattutto nelle fasce meno visibili del circuito. Nel 2025 l’ITIA ha registrato 16 alert negli M15 maschili del World Tennis Tour, 12 negli M25, 12 negli ATP Challenger 75 e 10 negli ATP Challenger 50. I tornei di vertice, invece, incidono molto meno nella tabella annuale: nessun alert negli ATP 250 o a Wimbledon, uno allo US Open, uno nei WTA 250 e uno nei WTA 125. Anche la scansione temporale è significativa: il picco è arrivato nel terzo trimestre con 26 alert, seguito dal quarto con 23, mentre i primi due trimestri si erano fermati rispettivamente a 9 e 10.

Sarebbe però troppo semplice trasformare questa distribuzione in una sentenza netta contro il tennis “di base”. Lo stesso report invita a evitare conclusioni affrettate sulla cosiddetta piramide del tennis, ricordando che ai livelli più bassi si gioca un numero di partite enormemente superiore rispetto al vertice. Allo stesso tempo, la sezione dedicata a intelligence e investigazioni ribadisce che il rischio resta concreto: secondo l’ITIA, una quota crescente del lavoro investigativo riguarda reti criminali organizzate, capaci di sfruttare vulnerabilità economiche e personali dei giocatori e di muoversi ben oltre il singolo match o il singolo torneo.

Un altro passaggio del report merita attenzione perché smonta una lettura troppo lineare del rapporto tra betting alert e corruzione accertata. L’ITIA afferma infatti che nel 2025 più casi sono stati provati sulla base di comportamenti che non avevano generato un match alert rispetto a quelli che invece l’avevano fatto scattare. È un dettaglio molto rilevante: significa che il monitoraggio delle scommesse è solo una delle fonti informative utilizzate dall’agenzia, che costruisce i propri fascicoli anche attraverso segnalazioni interne al mondo del tennis, collaborazione con i siti scommesse, rapporti con forze dell’ordine e altri partner di intelligence. Per chi osserva il fenomeno dal lato betting, il messaggio è chiaro: gli alert contano, ma non raccontano tutta la storia.

Sul fronte disciplinare, il 2025 è stato tutt’altro che un anno morbido. Nelle due pagine del report dedicate alle sanzioni TACP (il Tennis Anti-Corruption Programme) sono elencati 47 individui sanzionati nel corso dell’anno. Le sanzioni coprono un ventaglio molto ampio: si va da sospensioni di poche settimane o pochi mesi fino a squalifiche pluriennali, con diversi casi di ban a vita. Anche questo elemento aiuta a leggere meglio il calo degli alert: la diminuzione delle segnalazioni non significa che il tema sia diventato marginale, ma piuttosto che il lavoro di contrasto continua su più fronti e con intensità elevata.

Il report annuale, del resto, non si limita a contare i casi sospetti. L’ITIA insiste molto anche sulla prevenzione e sul supporto diretto a chi vive il circuito. Nel 2025 ha lanciato The Line, un canale confidenziale via WhatsApp pensato per permettere a giocatori, coach, ufficiali e staff di chiedere informazioni, segnalare dubbi o condividere preoccupazioni in modo più rapido e accessibile.

Parallelamente è partito anche un player support pilot esteso fino al 2026, che prevede supporto legale indipendente nelle prime fasi dei casi, aiuti per test legati a possibili contaminazioni e accesso a counselling confidenziale. È un segnale interessante: l’integrità, per il tennis moderno, non passa soltanto dalla repressione ma anche dalla riduzione delle zone grigie in cui possono nascere errori, pressioni o vulnerabilità.

In sintesi, il tennis ha chiuso il 2025 con un dato incoraggiante ma non risolutivo. Il passaggio da 95 a 68 alert mostra una flessione che sarebbe sbagliato ignorare, ma il report ITIA suggerisce di non confondere un miglioramento statistico con la scomparsa del problema. Le minacce all’integrità restano sofisticate, spesso collegate a reti criminali e non sempre intercettabili soltanto attraverso i flussi di scommessa. Per questo il vero tema non è tanto celebrare il calo degli alert, quanto capire se il sistema stia diventando più capace di prevenire, leggere e colpire i fenomeni corruttivi prima che si radichino davvero.