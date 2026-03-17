Rune: “Potrei essere pronto per la stagione su erba. Il mio obiettivo è ancora vincere titoli Slam”

Si assottigliano sempre più i giorni che separano il danese Holger Rune dal suo ritorno in campo dopo la rottura del tendine d’Achille, subita durante la semifinale di Stoccolma dello scorso ottobre.

Intervenuto durante l’ultima puntata del podcast “Tales From Tennis“, Rune ha condiviso preoccupazioni, e ambizioni, per quanto riguarda il suo ritorno in campo, previsto entro la fine dell’anno. Il danese ha già annunciato che non giocherà a Monte Carlo, poiché deve ancora affrontare l’ultima fase cruciale del suo recupero. Il numero 28 del mondo ha affermato di poter tornare a competere per un titolo del Grande Slam, ma è anche consapevole che lo attende un percorso lungo e difficile in campo. “Il mio obiettivo rimane sempre lo stesso, ovvero essere al vertice del tennis maschile e vincere titoli del Grand Slam”, ha aggiunto il vincitore di cinque titoli ATP.

Ci sono vari step che Rune dovrà superare prima di tornare quello pre-infortunio, e tanti obbiettivi prefissati. “Il primo di questi obiettivi è tornare dopo questo infortunio, ricominciare da capo e poi inseguire il livello che so di poter raggiungere”, ha affermato il classe 2003. “So che tipo di giocatore voglio essere nel mio primo torneo dopo il ritorno. Sono molto emozionato all’idea di tornare a giocare partite. Ho parlato con il mio fisioterapista di come mi sentirò durante il riscaldamento prima della mia prossima partita. Sarò emozionato, ma anche piuttosto nervoso. Sarà sicuramente un momento molto emotivo”, ha concluso il danese.

Rune: “Rientro? Anche in tempo per la stagione sull’erba”

Non è ancora chiaro quando avverrà il tanto atteso ritorno in campo, anche se Rune stesso ha provato a sbilanciarsi, incalzato dai conduttori del podcast. “E’ difficile da dire, perché la finestra temporale potrebbe variare. Potrebbe essere verso la fine dell’anno, o anche in tempo per la stagione su erba. Diciamo che il mio rientro potrebbe avvenire all’interno di questo intervallo di stagione. Tutto dipende da quanto tempo impiegherò a completare il mio percorso di recupero”.

“Inoltre, una volta che sarò pronto, mi servirà molto allenamento prima di sentirmi a posto con il tendine; diciamo un mese di completo allenamento prima di scendere in campo, ma potrebbe essere anche meno, o forse anche di più”.

When can we expect Holger Rune back on Tour? 🌱@holgerrune2003 gives us the latest on his recovery and the potential timeline for his return, which could be as early as the grass swing! Link to full episode below👇#HolgerRune #Tennis #Podcast #TalesFromTennis pic.twitter.com/w5rQT1xRwE — Tales from Tennis (@TalesFromTennis) March 17, 2026

Nel frattempo, l’ex numero 4 del mondo è tornato in campo alla Mouratoglou Academy, ricominciando a colpire la palla come parte del suo processo di recupero. Nelle prossime settimane cercherà di recuperare ulteriormente mobilità, ritmo e fiducia dopo la pausa più lunga della sua carriera.