WTA, il Sunshine Double e la maledizione del ‘back-to-back’: la drastica transizione da Indian Wells a Miami

Sunshine Double. Tanto entusiasmante quanto beffardo per il circuito WTA. La storia del doppio appuntamento statunitense palesa un eloquente fenomeno, ripetutosi negli anni, e scagliatosi quasi con sadismo verso le più forti giocatrici del mondo, o meglio contro le regine del deserto californiano. Centrare la doppietta Indian Wells-Miami è un’impresa che appartiene a un numero sparuto di giocatrici nella storia del tennis, infatti, sono soltanto quattro le donne ad esserci riuscite: Steffi Graf, Kim Clijsters, Victoria Azarenka e Iga Swiatek.

L’albo d’oro del Miami Open vanta una serie di campionesse, che nelle varie edizioni, hanno conquistato il prestigioso trofeo quasi da outsider. Nella seconda tappa del Sunshine Double, dall’anno ‘2000 in poi, sono soltanto quattro le giocatrici ad aver agguantato il titolo presentandosi da “numero 1” del main draw: Martina Hingis, Serena Williams, Ashleigh Barty e per ultima – ma non di certo per importanza – la straordinaria Aryna Sabalenka, proprio nell’ultima edizione dell’evento.

Calendario fitto, superfici diverse

Perché, dunque il back-to-back tra la California e la Florida è un’ipotesi così remota? Sono parecchie le variabili che entrano in gioco nelle quattro settimane infernali in giro per gli Stati Uniti. Innanzitutto, a differenza della programmazione del circuito maschile – che prevede il primo ‘1000 stagionale proprio a Indian Wells – le giocatrici giungono all’alba di marzo con già tre ‘1000’ alle spalle, atterrando poi nel rovente deserto californiano, dove saranno costrette ad abituarsi a determinate condizioni climatiche e di superficie, praticamente agli antipodi rispetto a quello che sarà l’appuntamento di Miami.

Indian Wells – da molti considerato il 5° slam – è rinomato da tempo immemore per i suoi campi parecchio lenti. Anche se, proprio nell’edizione 2026, i dati hanno mostrato un incremento vertiginoso delle superfici del tennis paradise. Sino all’annata 2025, però, i campi della Coachella Valley hanno sempre confermato di esser parecchio distanti dalla velocità dell’Hard Rock Stadium, sfiorando il massimo divario storico proprio l’altr’anno, alla luce delle analisi fornite. Il CPI (Court Pace Index) di Indian Wells ha toccato a malapena quota 30.9, mentre a Miami si è addirittura raggiunto il risultato di 40.7.

Clima – California e Florida: mondi opposti

Va da sé, che la differenza di superficie rilevata tra i due eventi sia sostanziale, nonostante si parli ugualmente di cemento outdoor. Alla componente sopracitata relativa alla velocità dei campi da gioco, va aggiunta anche la condizione climatica, che incide eccome sulle dinamiche dello scambio. Restando in California, nonostante i campi di Indian Wells siano lenti e abrasivi, l’aria del deserto (secca e rarefatta) fa letteralmente volare la pallina, riducendo il problema della velocità limitata del campo. Situazione diametralmente opposto in Florida: Court Pace Index nettamente superiore, ma la variabile meteo resta un enorme problema.

Il caldo della Florida si mischia ad un alto tasso di umidità, con l’onnipresente rischio di acquazzoni. Proprio come sta accadendo nel tabellone di qualificazione, causando la continua sospensione degli incontri. Dal confronto tra le due tappe ravvicinate si evincono delle enormi differenze su più fronti. Ciò implica una capacità di adattamento fulminea – nel passaggio dalla California alla Florida -, e la rapida acquisizione delle nuove dinamiche di gioco. Tenendo conto (specialmente per chi arriva in fondo ad Indian Wells) della stanchezza accumulata nel corso di due settimane a dir poco estenuanti.

WTA Miami 2026: sarà doppietta Sabalenka?

Ma cosa accadrà in quest’edizione 2026? Come già citato poco fa, la bielorussa Aryna Sabalenka è una delle poche tenniste del 21esimo secolo ad aver trionfato a Miami da numero uno del seeding. L’anno precedente si è presentata in Florida assetata di vendetta, dopo la dolorosa sconfitta inflitta dalla baby star Mirra Andreeva. Quest’anno, però, è riuscita a rifarsi, trionfando in finale contro Elena Rybakina – beffata in extremis – dunque Aryna si trova a un passo (per così dire) da una doppietta quasi epocale. E chi, invece, alle sue spalle, può rovinarle la festa?

Nonostante la velocità del cemento della Florida veda come grande favorita proprio Sabalenka, nelle “retrovie” c’è chi può fare il colpaccio. La ceca Noskova sta iniziando a farsi spazio tra le grandi, e potrebbe essere un nome appetibile. Anisimova ha sempre dimostrato di avere il livello – quando è in giornata – per battere chiunque, senza dimenticare una giovanissima che va a nozze con la velocità, Victoria Mboko. La canadese ha perso di misura in California con Aryna, ma la rivalità con l’attuale numero uno al mondo è soltanto all’inizio.