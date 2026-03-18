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ATP Miami: Forfait di Musetti! L’azzurro rimanda tutto al rosso europeo

Fastidio al braccio destro per l'azzurro, che ha deciso di rinunciare al masters 1000 di Miami

Di Pietro Sanò
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Lorenzo Musetti - Australian Open 2026 (foto X @AustralianOpen)

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Il Double Sunshine 2026 di Lorenzo Musetti farà presto a finire nel dimenticatoio, a causa di un ritorno dall’infortunio non del tutto felicissimo. L’azzurro, eliminato alla prima uscita nel torneo di Indian Wells da Marton Fucsovics, è volato a Miami per rimettersi alla prova sul cemento americano, ma a poche ore dal suo esordio in tabellone, il numero 5 del mondo ha ufficialmente alzato bandiera bianca, rimandando tutto alla tournée europea sul tappeto rossa.

Il forfait di Musetti ha quasi colto di sorpresa tutti. Nonostante fosse appena rientrato da un infortunio, il carrarino – subito dopo l’eliminazione nel deserto californiano – ha dichiarato ai microfoni di Ubitennis di aver ricevuto buone risposte dal proprio fisico, sottolineando: “Non c’era miglior allenamento della partita reale, quindi sicuramente è una verifica di come sto e fisicamente sto bene, quello è un segnale positivo. Ovviamente c’è da lavorare tanto sul ritmo della partita e sarà quello che farò da qua a Miami”, aveva anticipato Musetti al nostro Vanni Gibertini, presente a Indian Wells.

Le sensazioni del fenomenale tennista di Carrara, però, si sono rivelate errate. E in quel di Miami, Musetti ha avvertito un dolore al braccio destro, decidendo precauzionalmente di non scendere in campo per il primo match della competizione. L’azzurro si preserva, dunque, in vista di una stagione su terra rossa più che delicata, nella quale i punti da difendere saranno parecchi.

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