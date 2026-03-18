Miami Open, il programma di mercoledì 18 marzo: Berrettini e Cocciaretto… pioggia permettendo

Esordio bagnato, esordio fortunato? Di sicuro esordio rimandato…per alcuni. La giornata del day 1 del tabellone principale al Miami Open parte sotto il segno dell’incertezza. A prendersi la scena, è soprattutto il maltempo che da giorni condiziona il torneo e che rischia di compromettere pesantemente anche il programma odierno.

Maltempo e programma stravolto

La pioggia continua a essere il vero protagonista in Florida. Le precipitazioni hanno già inciso sull’organizzazione, con danni registrati anche all’Hard Rock Stadium: per questo motivo oggi non si giocherà sul Centrale. Una scelta che ha obbligato gli organizzatori a ridistribuire 15 dei 16 match previsti sugli altri campi, con inevitabili ritardi e una programmazione fluida, destinata a cambiare ancora nel corso della giornata.

Le conseguenze si vedono già: rinviato il match tra Joao Fonseca e Fabian Marozsan, che definirà l’avversario di Carlos Alcaraz. Il brasiliano, per decisione del direttore James Blake, giocherà esclusivamente sul Centrale per ragioni di ordine pubblico dopo quanto accaduto nel 2025. Slittamento che complica anche il suo eventuale percorso: in caso di vittoria, affronterebbe Alcaraz senza giorno di riposo. Anche Jannik Sinner, arrivato in Florida dopo il titolo a Indian Wells, ha dovuto interrompere l’allenamento proprio a causa della pioggia. Il quadro resta quindi estremamente instabile.

Berrettini chiude il programma

In questo contesto si inserisce l’esordio di Matteo Berrettini, uno dei principali motivi di interesse della giornata. Il romano affronterà il francese Alexandre Muller nell’ultimo match sul Grandstand, quinto in programma a partire dalle 17.00 italiane. L’orario reale resta però incerto: la partita non inizierà prima delle 01.30 italiane di giovedì 19 marzo, ma i ritardi legati al meteo potrebbero spingere ulteriormente in avanti l’inizio. Non ci sono precedenti tra i due. Per Berrettini si tratta di un test utile per valutare condizione e continuità contro un avversario solido, capace di allungare gli scambi e mettere pressione.

Cocciaretto apre il cammino azzurro

Prima di Berrettini toccherà a Elisabetta Cocciaretto, impegnata sul Campo 2 contro Darja Semenistaja. La marchigiana scenderà in campo nel secondo match di giornata, con inizio del programma fissato alle 16.00 italiane. Il suo 2026 fin qui è stato a due facce: da un lato il titolo di Hobart e i quarti a Doha, con vittoria anche su Coco Gauff; dall’altro i soliti problemi fisici che hanno portato al ritiro a Dubai e al forfait a Indian Wells. La sfida con la lettone diventa quindi un banco di prova soprattutto dal punto di vista della tenuta.

Il programma sul Grandstand e…una giornata sospesa

Il Grandstand concentra uno dei programmi principali di giornata:

apertura alle 17.00 italiane con Brady-Stephens

a seguire Collignon-Dimitrov e Quinn-Hurkacz

in sessione serale Jones-Venus Williams

chiusura con Berrettini-Muller non prima dell’01.30

Miami ATP Masters 1000 Order of play – Wednesday, March 18, 2026 pic.twitter.com/tXSeor0rwq — Tennis Schedules (@SchedulesTennis) March 17, 2026

Il tutto ovviamente condizionato da Giove Pluvio che imperversa su Miami che prova a resistere, ma lo fa in una sorta di equilibrio instabile. Tra campi riorganizzati, match rinviati e allenamenti interrotti, la sensazione è che il torneo debba ancora davvero cominciare. Berrettini e Cocciaretto rappresentano i primi riferimenti azzurri, ma più ancora dei risultati sarà il cielo sopra la Florida a decidere tempi e ritmo di questa giornata.