WTA Miami, Sabalenka tra polemiche e copioni: Dubai oggi no, domani chissà

A Miami Aryna Sabalenka si presenta come sempre: sorriso largo, battuta pronta, quell’energia che negli ultimi mesi è diventata anche sostanza, risultati, continuità. Tutto molto bello fino a quando poi basta una domanda su Dubai per cambiare registro. Il tono si abbassa, lo sguardo si fa più serio e le parole, quelle sì, diventano pesanti.

Dubai, tra parole forti e memoria selettiva

Il bersaglio è Salah Tahlak, colpevole di aver criticato le assenze eccellenti, su tutte Sabalenka e Iga Swiatek, dal WTA 1000 emiratino. Una presa di posizione che, dal lato dei tornei, ha una sua logica: vendere un evento senza le prime due del mondo non è esattamente il massimo. La risposta della numero uno, però, non lascia spazio a interpretazioni: “Commenti ridicoli. Non so se voglio tornarci”. E ancora, il tema, ormai ricorrente, di un calendario troppo fitto, di un sistema che “non protegge le giocatrici”.

Tutto vero, o almeno in parte. Ma qui il punto è un altro. Perché nel tennis, più che altrove, la memoria è spesso selettiva. Le prese di posizione sono forti, le parole ancora di più. Poi però arriva il momento di fare i conti. E i conti, nel circuito, tornano quasi sempre nello stesso modo. Sabalenka dice di non voler tornare più lì, invece ci sono tanti motivi per i quali potrebbe cambiare idea. Si chiamano soldi, o money, il risultato non cambia.

Dubai non è un torneo qualsiasi. È una vetrina, è un assegno importante, è una tappa che pesa, dentro e fuori dal campo. E la ragazza bielorussa, senza biasimarla, non è esattamente insensibile al richiamo.

Per cui la sensazione è quella già vista mille volte: dichiarazioni forti oggi, strette di mano domani. Alla fine, quasi sempre, tutto si sistema.

Miami, Sabalenka tra tennis e telenovela

Nel frattempo, mentre si consuma l’ennesimo capitolo di questa piccola frizione istituzionale, va in scena un’altra storia quella che affonda le radici nella narrazione dei romanzi Harmony in salsa post sovietica della love story sul matrimonio della numero uno del mondo con Georgios Frangulis. Anello, sorrisi, battute, ancora una volta. E poi lui, il povero cagnolino Ash, promosso a “mental coach” e immediatamente arruolato nella strategia comunicativa.

Una narrazione che funziona, per carità, ma che, a tratti, sembra più un copione che un racconto spontaneo e che finisce per occupare spazio, tanto spazio. Forse troppo. Nulla di appassionante, anzi, ma il dovere di cronaca impone di seguirli, registrarli, metterli in fila. In attesa che torni a parlare il tennis. Che, di solito, resta la cosa più interessante.