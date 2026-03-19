WTA Stoccarda, che entry list! Presenti Paolini e le prime quattro al mondo

Il Porsche Tennis Grand Prix, WTA 500 di Stoccarda, si accende grazie alle stelle più luminose del firmamento tennistico femminile. Manca poco meno di un mese all’inizio del torneo, in scena dall’11 al 19 aprile sulla terra battuta – al coperto – della Porsche Arena di Stoccarda. Ma l’entry list diramata questa mattina dagli organizzatori è di quelle da far girare la testa.

Presenti infatti le prime quattro giocatrici del ranking mondiale: Aryna Sabalenka (tre volte finalista del torneo), Elena Rybakina (trionfatrice nel 2024), Iga Swiatek (vincitrice nel 2022 e 2023), e Coco Gauff. A loro si uniranno Jasmine Paolini, Elina Svitolina e Mirra Andreeva, portando a sette il totale delle tenniste attualmente top 10 in tabellone.

Top 4 in the world. 3 more players from the Top 10. One stage: the Porsche Arena in Stuttgart!



Year after year, the Porsche Tennis Grand Prix delivers one of the strongest fields on tour – and 2026 is no exception. 🔥 pic.twitter.com/1VBLJ6fQie — Porsche Tennis (@PorscheTennis) March 19, 2026

WTA Stoccarda: i motivi della scelta delle migliori

Essendo uno dei tornei più apprezzati del circuito mondiale, il WTA 500 di Stoccarda conferma anche quest’anno il suo grande richiamo. La presenza delle prime quattro teste di serie della classifica generale garantisce al torneo la presenza delle ultime quattro campionesse Slam, con Elena Rybakina fresca vincitrice dell’Australian Open.

“È un grande onore avere in gara le attuali prime quattro giocatrici del mondo”, ha dichiarato il direttore del torneo Markus Günthardt. “Siamo felici di poter offrire ancora una volta al pubblico della Porsche Arena un tennis di livello assoluto.”

Oltre ai nomi di punta sopracitati, tornerà a competere nella Porsche Arena anche Jelena Ostapenko, campionessa del Roland Garros 2017, in qualità di detentrice del titolo. Mentre Barbora Krejcikova, vincitrice Slam a Parigi (2021) e Wimbledon (2024), e Qinwen Zheng, cercano conferme a Stoccarda dopo il rientro dai rispettivi infortuni. Un occhio di riguardo anche a Ekaterina Alexandrova e Linda Noskova, che una settimana fa ha raggiunto la semifinale del WTA 1000 di Indian Wells.

A difendere i colori della Germania ci saranno Laura Siegemund, vincitrice nel 2017, Eva Lys ed Ella Seidel. Tutte ammesse al tabellone principale grazie a una wild card. Come da tradizione, la vincitrice del torneo riceverà un’esclusiva auto sportiva: quest’anno si tratta di una Porsche 911 Carrera S Cabriolet.