ATP Miami: bum bum Opelka elimina Draper. Out anche Ruud, si salva Paul

Dopo il grande ritardo per pioggia, la terza giornata del tabellone maschile del Miami Open regala già diverse sorprese, su tutte l’eliminazione di Jack Draper per mano di Reilly Opelka. “Se colpissi la palla come Sinner e Alcaraz sorriderei sempre!”, aveva scherzato il gigante statunitense dopo il successo all’esordio contro Borges, giunto al tie-break del terzo. Opelka avrà di che sorridere: tre punti persi in due tie-break contro il campione del penultimo Indian Wells e terzo turno raggiunto. Qui invece arriva – ma che fatica! – Tommy Paul, mentre saluta subito la Florida Casper Ruud. Vediamo come sono andati i match.

E. Quinn b. [11] C. Ruud 6-4 7-6(7)

Ethan Quinn regala la prima sorpresa di giornata. Dopo aver eliminato Hubert Hurkacz, lo statunitense, 56 ATP, ferma anche Casper Ruud, testa di serie numero 11, con il punteggio di 6-4 7-6(7) e avanza al terzo turno. Per il fresco campione del Challenger di Phoenix adesso ci sarà il vincente tra Moise Kouame e Jiri Lehecka.

Nel primo set Ruud paga a caro prezzo il break subito nel settimo gioco. Nel secondo parziale, invece, dopo la lunga pausa per pioggia, Casper regolarizza il proprio rendimento al servizio, ma fatica ancora a trovare ritmo in risposta, complice un Quinn ispirato con il colpo di inizio gioco e capace di scagliare tutto il proprio repertorio tennistico. Ciononostante, sono del norvegese le uniche chance del set: due doppi falli del 56 ATP valgono altrettanti set point. Sfumata anche la terza possibilità di set decisivo, è tie-break. Il classe 2004 ribalta gli esiti e, salvati altri quattro set point, chiude alla prima occasione utile per 9 punti a 7, cogliendo la seconda vittoria in carriera su un top 20 – anche se la prima è stata per il ritiro di Dimitrov al Roland Garros.

R. Opelka b. [25] J. Draper 7-6(3) 7-6(0)

Il vero boom di giornata avviene però sul Granstand, con Reilly Opelka che elimina a sorpresa Jack Draper, costretto a salutare il torneo all’esordio senza mai aver concesso una palla break. La partita ovviamente si gioca sui servizi: nel primo set soltanto una volta chi è in risposta arriva a 40. Il fortunato è Draper, che si concede addirittura il lusso di una palla break. Sarà l’unica di tutta la partita: Opelka risponde con servizio, dritto vincente e tanti saluti al tie-break.

Qui lo statunitense parte subito avanti, mette praticamente sempre la prima e lo chiude 7-3 con due ace di fila. Leggermente più combattuto in risposta il secondo set – nel senso che più volte si arriva addirittura a 30, ma comunque mai ai vantaggi o a palla break. La soluzione non può che essere un altro tie-break, giocato in maniera ancora più dominante da Opelka. La prima entra sempre e sul 3-0 arriva pure una stop volley vincente che di fatto chiude l’incontro. Il n. 67 del mondo conclude una prestazione monstre con 47 vincenti – di cui 25 ace – contro i 15 di Draper, che commette appena 6 gratuiti in tutto il match contro i 29 dello statunitense. Il britannico non perdeva un tie-break senza vincere neanche un punto da quasi quattro anni.

[22] T. Paul b. A. Mannarino 6-2 2-6 6-4

Paul va veloce nel primo set: con due break stordisce Mannarino, incapace di rendersi insidioso in risposta, e si porta avanti per 6-2. Quasi a sorpresa, però, il francese reagisce e ripaga il suo avversario con la stessa moneta, inanellando cinque giochi consecutivi e restituendo il 6-2 al padrone di casa. Il momentum del transalpino prosegue: Mannarino si porta sul 3-1 e inizia ad accarezzare la sensazione della vittoria, ma Paul ribalta l’inerzia e con grande fatica riesce a fare suoi cinque degli ultimi sei giochi, trionfando 6-2 2-6 6-4. Per lui al terzo turno uno tra Collignon e Cobolli.

Gli altri incontri

Negli altri match di giornata, Terence Atmane, numero 53 del mondo, si impone con il punteggio di 6-4 6-2 su Daniel Altmaier, 55 ATP; il mancino francese è atteso al secondo turno dal derby con Arthur Rinderknech.

Rei Sakamoto ottiene la prima vittoria in un Masters 1000, battendo in tre set, 6-4 3-6 7-6(7), Aleksandar Kovacevic, 92 ATP. Il classe 2006, che a Indian Wells si è allenato con Jannik Sinner, battezzerà adesso l’ingresso nel torneo di Daniil Medvedev.

Vince una partita pazza Tiago Tirante, che sopravvive alle quasi tre ore e mezza contro Valentin Royer e lo supera 7-5 6-7(9) 7-6(5), raggiungendo il connazionale Francisco Cerundolo.